ULTIME DA TRIGORIA: out Bailey e Pellegrini. Dybala ok: si candida per una maglia (VIDEO)

Meno due a Roma-Bologna e all’esordio in campionato dei ragazzi di Gasperini. La squadra si è allenata a Trigoria questa mattina per prepararsi al meglio alla sfida di dopodomani contro gli emiliani allenati da Italiano.

Assente oltre a Leon Bailey, il cui rientro in gruppo è rimandato al mese prossimo, anche Lorenzo Pellegrini, anche lui di sicuro out per la prima di campionato. Ok tutti gli altri.

Per la gara di sabato sera Gasperini avrà diverse opzioni tra cui scegliere. A destra Rensch dovrebbe vincere il ballottaggio con Wesley, mentre in attacco Ferguson e Dovbyk si contendono una maglia. Rebus Dybala, che si è allenato anche oggi senza problemi e punta a giocare titolare.

Attesa per la conferenza stampa di mister Gasperini di domani: da capire se il tecnico avrà voglia di parlare di mercato oltre che della sfida contro il Bologna, e se svelerà qualche scelta sull’undici che giocherà sabato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini