ULTIME DA TRIGORIA: out Bailey e Pellegrini. Dybala ok: si candida per una maglia (VIDEO)

Meno due a Roma-Bologna e all’esordio in campionato dei ragazzi di Gasperini. La squadra si è allenata a Trigoria questa mattina per prepararsi al meglio alla sfida di dopodomani contro gli emiliani allenati da Italiano.
Assente oltre a Leon Bailey, il cui rientro in gruppo è rimandato al mese prossimo, anche Lorenzo Pellegrini, anche lui di sicuro out per la prima di campionato. Ok tutti gli altri.
Per la gara di sabato sera Gasperini avrà diverse opzioni tra cui scegliere. A destra Rensch dovrebbe vincere il ballottaggio con Wesley, mentre in attacco Ferguson e Dovbyk si contendono una maglia. Rebus Dybala, che si è allenato anche oggi senza problemi e punta a giocare titolare.
Attesa per la conferenza stampa di mister Gasperini di domani: da capire se il tecnico avrà voglia di parlare di mercato oltre che della sfida contro il Bologna, e se svelerà qualche scelta sull’undici che giocherà sabato.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
“….A destra Rensch dovrebbe vincere il ballottaggio con Wesley…”
25 e passa mln per partire dalla panchina, manco fossimo il City o il PSG….
Il problema è che non sappiamo come sono andate le cose ma abbiamo perso Ghisolfi che è un DS in ascesa, per prenderci l’italianissimo Massara che aveva fallito in Ligue 1. Perché?
Perchè Ranieri ha ritenuto che Massara è meglio di Ghisolfi.
Ora, o Ranieri è impazzito,
o il lavoro del DS si giudica dopo qualche mese, non a mercato aperto
(altrimenti sabatini ogni 15 agosto doveva dimettersi….).
Secondo me se n’è andato Ghisolfi, poi hanno preso Massara. Ranieri non è impazzito, ma forse non si è trovato bene col francese, strano però, perché con la squadra costruita da Ghisolfi ha praticamente vinto il girone di ritorno.
Ranieri non ha detto una parola su Ghisolfi, quando gliel’hanno chiesta ha glissato quasi stizzito.
Oltretutto non penso che i Friedkin potessero avere delegato a Ranieri la facoltà di decidere il licenziamento di quello che non era un semplice DS ma bensì Responsabile dell’Area Tecnica.
Né posso dimenticare che Ranieri e Ghisolfi erano partiti in treno sorridenti e a braccetto per andare a incontrare la presidenza prima e Gasperini poi, il quale si è intrattenuto a lungo con Ghisolfi a pranzo.
E che poi lo stesso Gasperini, senza peraltro richiesta da parte dell’interlocutore, nella prima intervista rilasciata, avesse tessuto le lodi del lavoro del francese.
Mettendo insieme tutti i vari indizi, mi pare chiaro che sia stato Ghisolfi a salutare la compagnia e non viceversa.
I motivi li sa solo lui, ma mi viene da pensare che probabilmente ha visto un’occasione professionale migliore nel Sunderland neopromosso in Premier e che non si vedeva altrettanto bene a lavorare con Ranieri e Gasperini dai quali lo divide, non dimentichiamo nemmeno questo aspetto, un gap generazionale importante (parliamo di 30 e più anni, non una bazzecola).
Tra l’altro ha salutato la Roma, i tifosi e la stessa proprietà con riconoscenza che mi è parsa sincera, e non come uno che fosse stato appena trombato.
Ah, e comunque, fosse Rensch il prescelto, pregherei di dare a Wesley lo stesso tempo che è stato dato a Rensch prima di bollarlo, cosa che del resto fu fatta anche con l’olandese a dispetto di oltre 150 partite giocate a 22 anni con un club che non è esattamente l’ultimo al mondo…
svilar
mancini ndicka ghilardi
wesley kone EA angelino
dybala soule
dovbyk.
Non mi sembra una squadra incapace di battere il Bologna.
Mi gioco i miei classici due copechi che non vedremo Dybala e Soulé insieme e che non li vedremo quasi mai, altrimenti non ci sarebbe stata tutta questa frenesia nel cercare uno o più profili sul fronte sinistro d’attacco.
Dybala e Soulé in campo contemporaneamente non fanno una somma aritmetica ma una algebrica.
giocherà sicuramente Cristante con Dybala pronto a entrare nel secondo tempo.
Cristante titolare Certificherebbe il fallimento di Massara.
16… una rondine non fa primavera.
Cristante titolare certificherebbe solo che in questo momento è piu’ in forma delle alternative.
Non sottovaluterei il Bologna.
E poi guarda se a breve non ci ritroviamo come titolari gli eroi di Tirana.
Questo mercato poteva essere più semplice e mirato.
O’Riley, Krstovic e okay Wesley se chiesto da Gasp. E invece a tre giorni dal campionato stiamo trattando scarti della premier, di cui uno si è appena rotto.
Ma quanto erano meglio i Dahl, i Resch, e ovvio Soulé e Koné?
ma basta criticare Gasperini Ranieri e Massara. Non si vince in due giorni, ci vuole tempo per mettere su una squadra vincente, e bisogna aspettare i giocatori
Ghisolfi è stato massacrato ancora prima di sbarcare a Fiumicino. Personalmente, a parte Ranieri, sia Massara che Gasp sono criticabilissimi eccome.
16… almeno tu hai le verità scolpite sulla pietra!!! Per fortuna che la pietra è solo tua.
Attacchi Gasperini per una qualche riabilitazione postuma dell’attuale presidente dell’Ostiamare?
@Adriano permettimi, per me sono criticabili TUTTI, nel momento in cui qualcuno viene santificato e diventa incontestabile facciamo del male a lui e a noi.
Certo, deve essere fatto a ragione, al tempo giusto e con i fatti, non con le opinioni. Su questo, ha ragione @16: Ghisolfi venne etichettato sprezzantemente come “il nizzardo” o “il damerino” e trattato con spregio e diffidenza un minuto dopo essere stato presentato….
Detto questo, io personalmente le critiche me le proibisco per un po’ e da ora a sabato penso solo che, chiunque vada in campo, voglio vedere il Bologna uscire frastornato dal campo….
Squadra mediocre e dirigenti lo stesso, a uno a uno ha perso tutti gli obiettivi di mercato che volete che sia il piazzamento finale? Presi giocatori quasi finiti o rotti….
e tu che ne sai….
hai letto le liste o ti fidi degli esperti di mercato ?
qualche settimana fa tutti innamorati di Ferguson, oggi torna ad essere una quasi inutile riserva (peraltro solo in prestito con riscatto impossibile ) del già poco considerato dobvik.
Wesley che ad oggi dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra campagna acquisti (considerato esborso e difficoltà a chiudere la trattativa) rischia di essere la riserva del già poco apprezzato rensch..
ghilardi probabilmente gioca, ma solo perché il vecchio e indesiderato celik sta ancora qui ed è squalificato..
Bailey non so quando lo rivediamo, quindi al suo posto gioca capitan El sharawi, già riserva con 1088 minuti giocati (media di 28 Min a partita) lo scorso anno, ma è probabile che si adatti a quella posizione El Anoui, unico rinforzo del centrocampo in cui abbiamo perso almeno un paio di elementi. El anoui che è arrivato come ripiego di Rios, che per le verità quasi nessuno conosceva ma che avendolo presentato come fenomeno ha fatto storcere la bocca a tutti o quasi quando incassato il suo rifiuto si è virato su El Anoui, che non è partito male per niente in estate e guai a chiamarlo marocchino perché lui è FRANCO-marocchino… anzi no, da oggi pare abbia finalmente deciso che invece è proprio marocchino e finisce sulla lista dei cattivi pure lui.
a centrocampo, e come ti sbagli, torna titolare inamovibile Cristante, con pisilli unica alternativa.
in difesa si punta come alternativa alla riabilitazione del patata Hermoso, che l’anno scorso non volevamo più vedere neanche in cartolina, in attesa che arrivi il Beckenbauer polacco..
mi dimentico qualcuno o ho demolito a sufficienza la nostra campagna di rafforzamento?
un po’ volevo ridicolizzare lo spirito eccessivamente negativo che leggo, ma in parte per le verità sono preoccupato anche io, o come minimo un po’ deluso.
bell’intervento.
purtroppo veritiero.
el sha e cristante da titolari certificherebbero un’immensa sfiga o peggio il fallimento del primo mercato di Massara.
Il.ancora innamorato di Ferguson, ma non e nemmeno un nostro giocatore.
A oggi i giocatori per rifondare la Roma li ha presi l’anno scorso Ghisolfi.
Svilar, Rensch Mancini Ndicka Angelino; El Aynaoui e Konè, Elsha sx e Soulè dx, Dybala e Ferguson. Formazione costretta. Questo è quello che abbiamo nei ruoli. Non è neanche malvagia e con il Bologna bisogna schierare la formazione migliore. Alla fine manca solo la parte sinistra e un rinforzo a centrocampo per il turn over. Attacco da rebus se imbroccano siamo apposto.
Quanto pessimismo…..
