Roma-Bologna, Gasperini parla domani alle 14 in conferenza stampa

Si terrà domani nel primo pomeriggio, ed esattamente alle ore 14, la prima conferenza stampa prepartita di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma.
Il tecnico giallorosso incontrerà i cronisti presenti a Trigoria alla viglia di Roma-Bologna, prima partita di campionato in programma sabato 23 agosto alle 20:45 che segnerà l’inizio della nuova stagione.
sarà interessante ascoltare cosa dirà…
ah ma perchè giochiamo?
visto il tenore dei commenti qui pensavo che non ci saremmo presentati, per evitare il sicuro massacro.
del resto la squadra ha fatto ridere nel girone di ritorno no?
ah no, record di pubti in Europa.
però abbiamo venduto i migliori, Svilar, Ndicka, Kone, Soulè, Dybala…. ah no.
Il Milan sì, ma ha fatto un gran mercato.
Noi siamo in disarmo… per Solbakken immagino.
Eh ma Gasperini… Gasp è così,
uno che incolpa LOOKMAN, non Piris, Lookman, in conferenza stampa per un rigore sbagliato dicendo che è costata l’eliminazione della squadra…. prendere o lasciare…
Siamo forti?
boh, vedremo…
spero che sia chiaro non possiamo tenere la difesa a 40 metri dalla porta, ma vedremo…
però che palle sto disfattismo eh.
Ho il sentore che non sarà una conferenza stampa con un Gasperini sereno e soddisfatto .
E non è da dargli torto.
