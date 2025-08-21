Calciomercato Roma, Massara ha l’accordo con Fabio Silva: braccio di ferro con i Wolves

Fabio Silva non è mai uscito dai pensieri di Gasperini e della Roma, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il jolly portoghese ha l’accordo con Massara per guadagnare a Roma 2,5 milioni netti a stagione.

Il Wolverhampton, però, continua a pretenderne più di 20 per un attaccante che ha il contratto in scadenza tra un anno. L’ultima proposta dei giallorossi per il portoghese si è fermata a 15.

Massara terrà il punto, con la speranza che entro la fine di agosto il braccio di ferro possa risolversi in modo positivo. Il venditore, dopotutto, eviterebbe volentieri di perdere il calciatore a zero tra pochi mesi.

Fonte: Corriere dello Sport

7 Commenti

  4. Il Campionato inizia sabato e, sinceramente,visto l’ infortunio di Bailey,Silva farebbe comodo prima del 31 agosto. Ma mi rendo conto che certe cifre non si possono superare.

  6. non credo che Stanchi e Silva siano gli unici obbiettivi perché sono gli stessi nomi che circolano da due mesi. se così fosse stiamo perdendo tempo, a mio avviso, che tra costi esorbitanti e poca convinzione di venire a Roma era meglio virare su altri giocatori con gli stessi profili che probabilmente sarebbero arrivati con largo anticipo

  7. ennesimo acquisto inutile di un giocatore mediocre anzi scarso (avra fatto 20 gol in tutta la carriera) e scarto del wolverhampton , magari per fargli posto regaleremo dovbik al Napoli.

