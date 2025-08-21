Calciomercato Roma, Massara ha l’accordo con Fabio Silva: braccio di ferro con i Wolves

Fabio Silva non è mai uscito dai pensieri di Gasperini e della Roma, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il jolly portoghese ha l’accordo con Massara per guadagnare a Roma 2,5 milioni netti a stagione.

Il Wolverhampton, però, continua a pretenderne più di 20 per un attaccante che ha il contratto in scadenza tra un anno. L’ultima proposta dei giallorossi per il portoghese si è fermata a 15.

Massara terrà il punto, con la speranza che entro la fine di agosto il braccio di ferro possa risolversi in modo positivo. Il venditore, dopotutto, eviterebbe volentieri di perdere il calciatore a zero tra pochi mesi.

