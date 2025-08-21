Dovbyk, primi contatti col Napoli: proposto un contratto di sei anni a 3 milioni

Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, che rischia di restare ai box fino al 2026, il Napoli è alla ricerca di un attaccante e pensa anche ad Artem Dovbyk. La prima scelta resta Hojlund del Manchester United, ma la trattativa col calciatore non è facile. Per questo il nome dell’attaccante ucraino resta caldo in ottica azzurra.

In questo momento non ci sono proposte ufficiali, ma il club partenopeo sta sondando il terreno con Dovbyk e il suo agente. Come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, infatti, il Napoli ha presentato un’offerta verbale al numero 9 giallorosso sulla base di un contratto di 6 anni a 3 milioni a stagione.

Al momento si tratta solo di sondaggi per capire anche la disponibilità del calciatore, e con la Roma non c’è ancora una trattativa, ma nelle prossime ore non è escluso un affondo dei partenopei. Soprattutto se il nome di Hojlund diventasse difficile da raggiungere.