Dovbyk, primi contatti col Napoli: proposto un contratto di sei anni a 3 milioni

Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, che rischia di restare ai box fino al 2026, il Napoli è alla ricerca di un attaccante e pensa anche ad Artem Dovbyk. La prima scelta resta Hojlund del Manchester United, ma la trattativa col calciatore non è facile. Per questo il nome dell’attaccante ucraino resta caldo in ottica azzurra.
In questo momento non ci sono proposte ufficiali, ma il club partenopeo sta sondando il terreno con Dovbyk e il suo agente. Come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, infatti, il Napoli ha presentato un’offerta verbale al numero 9 giallorosso sulla base di un contratto di 6 anni a 3 milioni a stagione.
Al momento si tratta solo di sondaggi per capire anche la disponibilità del calciatore, e con la Roma non c’è ancora una trattativa, ma nelle prossime ore non è escluso un affondo dei partenopei. Soprattutto se il nome di Hojlund diventasse difficile da raggiungere.
B.R.S., a sua discolpa, l’articolo l’ho letto ma pure io mi ero perso la parte su Matteo Moretto e di solito la fonte la mettono a fine articolo. Capita. nessuno è perfetto (badum-tsss)
non vedete l ora di fare del male alla Roma vendere l unico giocatore che segna.
Il Napule tendo a considerarlo quest’ anno un concorrente per la CL o almeno una squadra a cui prendere punti, quindi non va rinforzata come altre italiane vedi Milan e simili. Poi sarebbero due acquisti da fare per l’attacco.
il Napoli sencondo me farà un altro Campionato…. neanche l’Inter la vedo così forte. da poterla insediare …
ma si, aggiungiamo anche questa…. se vennemo il centravanti a 3 giorni dalla prima di campionato (anzi, visto che ancora stanno ai sondaggi, perché non a campionato iniziato?)
tanto, abbiamo ampie prove che siamo in grado di prendere un sostituto di spessore nel giro di ventiquattro ore…
poi ci sarà chi comincerà a sparare cifre… 35, 40, 50!!
voglio proprio vedere come va a finire…
Va a finire come per Ndicka a Giugno.
Sono cavolate.
Il Napoli deve dare l’idea di muoversi subito,
e andrebbe a prendere un giocatore che di fatto sarebbe davanti a Lucca.
Sensatissimo.
Si ha presentato offerta a lui ma a noi quanto ci danno?
Ma se deve solo sostituire Lukako infortunato, anche per qualche mese, cosa significa un contratto di 6 anni ? Bo
Ma è evidentemente una boutade stile il tedesco che vorrebbe avessimo offerto Soulé al Dortmund per 30 mln.
Ce lo vedete il Dela offrire un contratto di 6 anni a un giocatore di 28 per complessivi 33/34 mln lordi? Per sostituire un giocatore che starà fuori 3 mesi circa?
Lucca prenderà il suo posto in campo, hanno cacciato 35 zucchine + 5 di bonus proprio per sostituire Lukaku, mica per sfilare sul red carpet, e ingaggeranno qualche mestierante a buon mercato per fronteggiare l’emergenza.
Lukaku va incontro ad un lungo infortunio (3 mesi circa di stop completo se ho capito bene) perdendosi parte della preparazione e la prima parte di campionato. Uno col suo fisico ci metterà almeno un paio di mesi per ritrovare una condizione pari a quella dei suoi compagni. Morale: il Lukaku migliore lo vedranno forse a marzo, ovvero a campionato quasi finito. A quel punto sarà un 33enne con solo più un anno di contratto (scadenza 2027). Non mi stupirei se scendesse nelle gerarchie o se venisse proprio ceduto.
In quest’ottica, prendere uno con 4 anni di meno (Dovbyk) ha un suo senso. E lungi da me paragonare a livello tecnico i due attaccanti, dico solo che Lukaku non rappresenta un ostacolo per l’arrivo di un altro giocatore.
E a noi quanto offrono?
Sei anni? A tre milioni all’anno? Sono trentasei milioni lordi di ingaggio. Non è neanche giovanissimo. Lo vorranno gratis.
a me dovbik non dispiace, però con una buona offerta può partire e puntare su qualche giovane promettente e di valore
Se lo vendiamo x prendere Fabio Silva se famo del male de brutto….
L’eventuale acquisto di Silva, per come finora oggetto di mere voci, NON era, e non è, legato alla cessione di Dovbyk evidentemente, dato che il supposto interesse per lui nasce PRIMA E INDIPENDENTEMENTE dall’imprevista possibilità di cedere Dovbyk in modo economicamente conveniente…
Il sostituto sarebbe verosimilmente un altro giocatore.
Ma senza cifre sul tavolo, pare una mera e fantasiosa illazione.
non ci credo manco se lo vedo. cmq visto che hanno tutti sto soldi credo sia giusto farsi dare almeno 40 ml. 🤣
Si e poi chi metti la davanti? ci vuole programmazione insieme alla capacità di cogliere le occasioni. Non puoi vendere oggi Dovbyk perché poi ti rimane un solo centravanti che è pure soggetto ad infortuni. Chi prendi al suo posto? Si sono accaldati quasi tutti e se oggi vai a bussare, ti sparano non meno di 40 milioni.
Mah, andare a fare il terzo attaccante a Napoli quando a Roma sarebbe probabilmente il titolare …..
Mi pare una burla di Pulcinella.
Se poi Dovbyk cominciasse a segnare con il napoli sarebbe veramente l’apoteosi dell’incompetenza
ok ma il napule dovrebbe pure dare almeno 35 cucuzze a noi, sennò niente
Senza voler polemizzare, ma il “protocollo” non dovrebbe prevedere che il Napoli chieda alla Roma il permesso di parlare con il giocatore per poter poi cominciare la negoziazione? E, inoltre, prima di cominciare la negoziazione col giocatore, non si dovrebbe trovare un accordo di massima sul prezzo del cartellino? Sono cose che magari sono già successe ma il giornalista le dà troppo per scontate per condividerle?
Scusate ma a me risulta che per regolamento: “tranne nei sei mesi antecedenti il termine del contratto, è fatto divieto alle società contattare il calciatore o l’agente dello stesso!”. Mi chiedo allora come facciano i giornalisti a scrivere questi articoli e non denunciare l’illecito alle autorità competenti e, d’altra parte, come facciano le autorità competenti, a seguito di tali articoli, a non aprire un fascicolo di indagine.
Perché, la Roma come credi che si muova? Ziolkowski vuol venire solo qui senza neanche essere stato contattato dalla società per quanto riguarda il contratto? Idem Fabio Silva e tutti gli altri. Certo che siete forti…
cmq sembrerebbe che il ds del Bologna sartori stia prendendo Rowe. io glielo soffierei perché sappiamo che Sartori non ne sbaglia uno.
No, infatti abbiamo visto la grande riuscita di Dallinga…
sembra che il Napoli voglia un centravanti in prestito perché poi quando torna Lukaku è lui il titolarissimo di Conte. Ma poi perché dovremmo darlo alla concorrenza?
E io che pensavo fosse irregolare fare un’offerta a un giocatore sotto contratto con un’altra squadra senza iniziare prima una trattativa con la squadra…. sono rimasto indietro.
Comunque una settimana fa partiva Ndicka,
4 giorni fa Konè,
ieri offrivamo Soulè a chiunque,
oggi daremo in prestito Dovbyk al Napoli.
E dai commenti vedo anche che c’è chi ci crede ciecamente, come al buco da 100 milioni,
anzi 200, anzi millanta fantastillioni via, che ce frega a noi….
Ps: anche su Bailey a ogni articolo il quadro peggiora.
Tra un po’ lo rivedremo ad Aprile, mentre ovviamente quello che sembra essere lo stesso infortunio per Leao è una cosetta da nulla risolvibile in qualche ora….
Vedremo oggi, comunque farlo giocare contro il Bologna dopo 2 allenamenti sarebbe stato il de profundis per metà dei nostri attaccanti, e contro il Pisa mi auguro non ci serva Bailey.
Però badilate di ottimismo tutti i giorni eh….
io li lascerei col cerino in mano, se il napoli a fine agosto si trovasse con un solo attaccante per 3 mesi non sarebbe male
40 milioni nessun prestito
poi noi corriamo appresso a chi? Visto che le nostre trattative per acquistare calciatori sono sempre complicate?
Rimaniamo con questa rosa,sfoltire qualcuno e acquistare in modo razionale e fantasia
Cioè il Napoli gli si fa male Lukaku e lo sostituisce con Dobvik noi vendiamo Dobvik al Napoli e lo sostituiamo con Fabio Silva poi quelli vincono gli scudetti e noi arriviamo sesti
Vendiamo una mezza certezza per un giocatore o quelli che arriveranno sicuramente meno validi che annata di sofferenza che ci aspetta
“Sicuramente meno validi” della “mezza” (?) certezza, dipende dal prezzo che, in ipotesi, pagherebbero alla Roma: elemento accuratamente non riportato nell’articolo.
Inoltre, se dovesse essere offerto un prezzo accettabile (= plusvalenza, mettiamodi 6-7 milioni), la Roma NON si limiterebbe a trattare Fabio Silva, o profili del genere (a parte che di punte potrebbe prenderne due).
Inoltre, metterla così, in modo sarcasticamente pessimista, significa criticare aspramente Gasperini, senza il cui consenso l’operazione non verrebbe comunque effettuata.
Ma molto difficilmente ADL offrirà un prezzo per noi accettabile: quindi niente paura…
Siamo sempre la….. Dovbyk non è sotto contratto con la Roma? non è in scadenza quindi per fare proposte al giocatore il Napoli deve essere autorizzato dalla Roma
Quindi o sono chiacchiere giornalistiche oppure si iniziano a deferire società che violano i regolamenti
Al momento Massara non ha fatto granché meglio dei predecessori, nessun colpo di genio e nemmeno un’invenzione, una trovata originale, e soprattutto sta imbastendo trattative lunghe e in qualche caso fallimentari. La squadra è evidentemente incompleta, abbiamo una difesa che dovrà ricorrere di nuovo a Celik o adattare Rensch, un centrocampo risicato con Pisilli che ha dimostrato tutti i suoi limiti come prima alternativa, e un attacco su cui pesa un grande punto interrogativo, per non parlare della catena di sinistra che ad ora conta su Angelino e il Faraone. Non mi sembriamo così competitivi, forse Massara dovrebbe farsi venire qualche idea e chiuderla in un tempo ragionevole.
E certo, a due giorni dalla prima di campionato ti dai via l’attaccante titolare, pagato fior di milioni l’anno scorso, e rimani con una sola punta, in prestito, reduce da una stagione di infortuni, alla prima stagione in Italia. Roba che rimpiangeresti Shomurodov.
Ah il tutto per fare un favore ad una diretta concorrente, ovviamente.
Comunque degli ultimi 5 numeri 9 che ha avuto la Roma, al primo anno in Italia solo Abraham nell’annus mirabilis ha fatto meglio, sia in termini di gol/assist che di gol che hanno risolto una partita. Il tanto bistrattato Dobvyk, a cui arriva mezzo pallone giocabile a partita, ha fatto piu’ gol, e piu’ pesanti, di Dzeko o Vucinic ad esempio.
Viva il giornalismo sportivo.
mi raccomando continuate a difendere gli americani che se vendono il centravanti titolare al napoli a pochi giorni dall’ inizio del campionato per prendere fabio silvia
E’ un momento di ritardo della Roma e deve fare delle scelte rapide. 1mo vendere quelli che non sono più adatti per un gioco veloce. 2do comprare prima possibile i giocatori adatti a questo tipo di gioco. 3zo è una società con delle lagune enormi, a 3 giorni dal campionato si stanno cercando ancora dei giocatori, che già dovevano essere in rosa da qualche mese e fare la preparazione insieme a tutti i compagni per portare con gradazione il loro fisico allenato, per non arrivare a quello che è successo Bailey. Una società un po’ strana, neanche Ranieri è stato capace di dettare un comportamento da grande società. Sveglia datevi una mossa siamo la Capitale d’Italia ma sembriamo una piccolissima compagine dato dai fatti che vediamo.
Comunque questa diffusa modalità di agire di contattare prima il calciatore sotto contratto e solo dopo la squadra di appartenenza dovrebbe essere severamente punita e fatta smettere. Troppo spesso, infatti, accade che al calciatore contattato vengano messi in testa pensieri e che, poi, alla squadra vengano offerti due spicci. Morale della favola, il calciatore viene lusingato da chi vorrebbe comprarlo e diventa lui il mezzo per scardinare le “difese” di chi ne detiene il cartellino, anche se le modalità proposte per il suo passaggio sono del tutto sfavorevoli a chi lo deve vendere.
leggo che non dobbiamo rinforzare una diretta concorrente… Il Napoli che lo scorso anno ci ha dato 20 punti di distacco in classifica, che gioca in Champions e che quest’ anno si è ulteriormente rinforzata, è una nostra diretta concorrente??? ma magari!!!
Saranno pure invenzioni dei giornalisti, ma Dobvik è cercato, per cifre consistenti, da club di serie A e Premier, compreso Napoli, Milan e non ricordo più quante altre. E tanti sempre a dire che è un ciocco, una mummia, ecc.
Come no e’ l’ideale per Conte….e c’e pure qualcuno sul sito che gli dispiacerebbe l’eventualita’…
Matteo Moretto > You Tube… Meglio attendere, dovesse arrivare la solita smentita
Ammesso anche che questa sia l’offerta al calciatore alla Roma quanto offrono e come lo pagano?
Sarebbe la svolta del mercato, dopo il super pacco Manolas (con contro pacco Diawara aimé), ai ciucci napoletani, gli dai anche il pacco ucraino, prendi Fabio Silva (purtroppo Krstovic e Piccoli sono sfumati) e Sancho o Nusa o Kevin (o Gustavo Sa’ o altro giovane più economici) e completi la squadra.
In effetti considerando come sta andando il mercato della Roma ed il valore aggiunto dei nuovi innesti ti puoi proprio permettere di venderti l’unico attaccante che al momento è della Roma per sostituirlo poi con chi e in quanto tempo?
Che arrivi o meno un altro attaccante ormai Dobvyk resta qui se ne parlerà a Gennaio forse.
Mercato come l’anno scorso, se non peggio. Gasp appeso come DDR l’anno scorso. Inizio campionato previsto in salita, si accumuleranno distacchi, come l’anno scorso. L’esperienza purtroppo non ha insegnato nulla e stiamo sempre lì. È ora di dire basta a una società che non è in grado di programmare nulla e di affrontare nulla. Siamo nel vuoto più totale!
Giocatore che non ha mai pienamente convinto, e che se partisse vorrebbe dire che non ha convinto nemmeno il Gasp. Ma in prestito mai, sarebbe un regalo ai partenopei.
A me non piace, poi bisogna vedere chi sarà il sostituto e soprattutto quanto ce lo pagano.
Seppure le reputi pippa l’ucraino si è comunque già fatto un anno in serie a e in questa stagione dovrebbe rendere meglio.
L’importante è assecondare le richieste di Gasperini e non fare come con DDR che chiese un esterno destro forte come Bellanova e gli presero Saud, mentre di punta voleva puntare sul recupero di Kean, divenuto poi capocannoniere alla Fiorentina, ed invece gli presero l’ucraino.
Visto che da qualche parte dobbiamo fare cassa, se Gasperini non è convinto di Dovbyk giusto sacrificarlo per magari puntare su uno come Fabio Silva, più mobile e più adatto ai desiderata del mister.
Tra l’altro il portoghese è più giovane dell’ucraino, guadagna di meno e visto il contratto in scadenza verrebbe via a prezzo di saldo.
Detto questo, per quanto la fonte (il collega di Fabrizio Romano) sia normalmente abbastanza attendibile, dubito che il Napoli intenda fare un investimento simile per sostituire Lukaku fino a gennaio.
Molto più probabile un giocatore in prestito.
A meno che la situazione di Romelu sia particolarmente grave.
Alcuni giocatori ci hanno messo anni a recuperare da lesioni muscolari di terzo grado e qualcuno non è più tornato perfettamente integro.
Certo, con 70 milioni lo possono prendere. Perché la Roma non ne approfitta come fanno tutte a cominciare proprio dal Napoli? Hanno urgenza? Caccia i soldi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.