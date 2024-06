AS Roma, causa milionaria contro l’ex responsabile della comunicazione Pietrafesa: i motivi

NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha avviato una causa da 5 milioni di euro contro l’ex responsabile della comunicazione, Luca Pietrafesa. Lo rivela in questi minuti il portale on line di Sky TG 24.

La società giallorossa identifica l’ex dirigente come l’orchestratore di diverse iniziative volte a danneggiare il club e sarebbero stati coinvolti anche altri dipendenti. La causa sottolinea numerose condotte gravi, tra cui l’occultamento di informazioni alla dirigenza relative anche a vicende intime.

Secondo la Roma, Pietrafesa, che ha lasciato il club a febbraio, avrebbe agito in questo modo per interessi personali e screditare la reputazione e la stabilità dello stesso Gruppo.

Fonte: tg24.sky.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!