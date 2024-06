Everton, nota ufficiale: “Concessa esclusiva ai Friedkin per l’acquisto del club” (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Procede senza intoppi al momento la trattativa tra il Friedkin Group e l’Everton per l’acquisizione del club inglese. Come risulta da una nota pubblicata dai Toffees, gli attuali proprietari della Roma hanno ottenuto un periodo di esclusiva dal sodalizio del Merseyside per portare avanti i negoziati.

Ecco il comunicato completo: “L‘Everton Football Club desidera informare i tifosi e le parti interessate riguardo ai recenti sviluppi relativi a nuovi investimenti nel club. Blue Heaven Holdings ha ricevuto notevole interesse da parte di diversi soggetti di alto profilo, desiderosi di investire nell’Everton.

Oggi, 21 giugno, il club può confermare di aver concesso un periodo di esclusiva al Friedkin Group, al fine di portare avanti le trattative per l’acquisizione di una quota di maggioranza dell’Everton. Tutte le parti coinvolte collaboreranno per portare a termine questo processo nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, le attività del club proseguiranno regolarmente. Eventuali aggiornamenti futuri verranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali del club“.

Fonte: evertonfc.com

