Calciomercato Roma, Ghisolfi al lavoro per piazzare Aouar al Nizza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bocciato prima da Mourinho, poi da De Rossi, Houssem Aouar potrebbe già salutare la Capitale per fare ritorno in Francia dopo un solo anno dal suo arrivo a parametro zero.

Florent Ghisolfi, infatti, sta provando a piazzarlo al Nizza, ex club del ds, ottenendo una piccola plusvalenza e liberandosi di uno stipendio da 3 milioni. A centrocampo De Rossi sta cercando un profilo che abbia più gamba e forza fisica.

Houssem Aouar, 25 anni, ha attualmente una valutazione di 10 milioni di euro, ma la Roma, avendolo acquistato a scadenza di contratto, potrebbe accontentarsi anche di una cifra più bassa. Per l’algerino, nonostante la stagione non esaltante, 4 gol totalizzati in 16 presenze.

Fonte: Il Messaggero

