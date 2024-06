“ON AIR!” – CORSI: “Pellegrini? Se decidessero di venderlo ci metterei pure qualche soldo”, TORRI: “Con Chiesa, Morata, Bellanova e De Paul faresti il salto di qualità”, PES: “Everton ai Friedkin, a breve capiremo tante cose”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ieri l’Italia dietro è stata un disastro. Quando fai partite come quelle di ieri però la colpa è del collettivo. Grande lezione di calcio della Spagna…Problema di condizione fisica? No…io credo che sia stata soprattutto colpa dell’inesperienza e di mancanza di personalità, la squadra era timorosa, non riuscivano a fare due passaggi di fila. Questa cosa mi ha lasciato senza parole… Calafiori? Nel gol ha una postura errata, quella palla la devi andare a chiudere col destro, è messo male col corpo. Però il gol era strameritato, non c’è stata partita ieri…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Tanti romanisti oggi se la prendono con Pellegrini, che ieri nel primo tempo è stato uno dei più propositivi, se c’è stato qualcuno che ha provato a fare qualcosa in più è stato lui…ma che dobbiamo fare, paga il fatto che non sia un fenomeno, che non sia Totti. Boh, non so, forse siamo abituati male ad avere sempre capitani fenomeni… L’Italia? Non so perchè non provare El Shaarawy, è uno che ha allungo, dribbling, porta palla…non è un campione, intendiamoci, ma ieri poteva subentrare tranquillamente. Per me Spalletti ieri si è incartato dall’inizio con questo modulo, quando hai un 4-3-3 facile da fare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “L’Italia ci ha vinto Mondiali con contropiedi, bastava soltanto avere un atteggiamento diverso ieri, con giocatori che non dovevano essere coniglietti…ieri serviva Mancini. Quando vedi quel Di Lorenzo, devi mettere Darmian. A parte Donnarumma, leggo migliori in campo Bastoni e Pellegrini…a me dispiace parlare di Pellegrini…sei il 10 della nazionale, ma la punizione almeno mandala in porta. Lui non è Totti o Dybala, però una cosa facciamola…il 10 della nazionale è tanta roba, e se decidi di metterla poi qualcosa devi fare. Questo fa capire come per noi certi giocatori sono fortissimi in Italia, ma poi quando escono non sono così… A me se mi dicono che si vendono Pellegrini, io vado lì e ci metto pure qualche soldo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ok, Pellegrini non sarà fortissimo, ma se vado a leggere lo score dei gol fatti l’anno scorso leggo: Lukaku 20 gol, Dybala 16, Pellegrini 10, Mancini 7, Belotti 6… E noi qua diciamo che Lukaku lo buttiamo, Dybala lo buttiamo, Pellegrini non serve, Mancini è un difensore e il quinto è Belotti…e noi risolviamo i nostri problemi vendendo questi e prendendo giocatori che l’anno scorso hanno fatto tre gol?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per l’Everton ai Friedkin ci siamo, a ore o al massimo a giorni si arriverà a dama, si tratta solo di mettere tutto nero su bianco. Da lì capiremo tante cose… Si cercherà di creare un polo per muovere anche calciatori…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Sergio Gomez per la sinistra? Non lo conosco, non l’ho mai visto giocare, nel City ha giocato un’ora, serviva a Guardiola per le partitelle in famiglia, e tutto questo a quasi 25 anni…a questo punto preferisco tenere Spinazzola. La Roma deve comprare 3-4 giocatori che diventano titolari: Chiesa, Morata, De Paul e Bellanova sarebbe un mercato che ti permetterebbe di fare il salto di qualità… L’Italia? Ha pensato di giocarsela alla pari, poi hanno capito che erano nettamente più forti e si è spaventata, ha giocato senza coraggio. Non è stata l’Italia. Ma bisogna anche accettare il fatto che ci siano squadre più forti, e la differenza ieri era abissale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Spagna è stata superiore in tutto e per tutto. Andava fatto qualcosa di drastico, cercando di stravolgere l’andamento del match. Ora devi capire chi sono gli uomini in difficoltà, io ho visto due terzini spauriti. A centrocampo contro la Croazia troveremo uomini con il nostro passo, e dovrai cercare di non perdere per qualificarti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’Italia può anche andare avanti, ma la partita di ieri resta…La cosa clamorosa è il risultato, ieri potevi perdere tranquillamente 4 a 0. Sapevamo che la Spagna era più forte, ma in pochi si immaginavano tutta questa differenza. Ora Spalletti deve salvare il salvabile, togliendo chi ieri si è dimostrato non all’altezza: fuori Di Lorenzo, Jorginho e anche Frattesi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Noi diciamo che Spalletti ha sbagliato formazione, secondo me no: se gioca Darmian, Mancini, Raspadori, o Retegui non cambia nulla… I giocatori sono quelli. Chiesa ieri ha fatto un tiro verso la porta, e non in porta, in tutta la partita. Scamacca nemmeno quello. Ditemi voi, tolto Donnarumma, quale giocatore dei nostri 25 prenderebbe mai un top club tipo Bayern, Real Madrid o Manchester City…”

