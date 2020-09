AS Roma, ecco il nuovo marchio decorativo ufficiale (FOTO)

AS ROMA NEWS – Una piccola novità grafica per la Roma, scrive in questi minuti il portale de Il Romanista.

Nel centro sportivo di Trigoria, tra i campi di allenamento e nella sala stampa del “Fulvio Bernardini” è presente un nuovo marchio: una scritta ‘As Roma’ in stile outline con i colori sociali (giallo Roma e rosso Roma) più il bianco.

Il nuovo marchio, decorativo, sarà implementato gradualmente in particolare nella sezione digital. Il restyling, oltre a essere presente nelle foto dell’allenamento dei giallorossi, è stato possibile notarlo sul backdrop durante la conferenza stampa tenuta ieri da Fienga per la presentazione della partnership con Tiscali.

