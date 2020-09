Under saluta la Roma, è a un passo dal Leicester: prestito con obbligo di riscatto, affare da 28 milioni

AS ROMA NEWS – Cengiz Under si appresta a fare le valigie. Dopo che l’affare col Napoli è sfumato, ora il turco sembra essere ad un passo dagli inglesi del Leicester. Lo rivela in questi minuti il giornalista Matteo De Santis de La Stampa.

Questa la formula dell’accordo: prestito oneroso a tre milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, per un affare complessivo da 28 milioni.

Anche Sky Sport conferma l’offerta degli inglesi con un tweet appena pubblicato da Gianluca Di Marzio.

Con Fonseca il rapporto non era decollato, e anzi ultimamente il turco aveva giocato molto di rado. La sua cessione era nell’aria, ora il Leicester ha mosso passi concreti. La Roma si appresta a salutare un altro giocatore finito nella lista dei cedibili e a fare cassa.