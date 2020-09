LIVE- Roma, arriva Kumbulla: atterra a Fiumicino alle 16:35, poi le visite mediche. Affare da 30 milioni, al Verona anche due giovani della Primavera

AGGIORNAMENTO ORE 8:45 – Il volo che porterà Kumbulla a Roma dovrebbe atterrare a Fiumicino con il volo AZ 1488 che atterrerà alle 16:35. Nell’accordo col Verona sono previsti che due giovani della Primavera. (Filippo Biafora su Twitter).

AGGIORNAMENTO ORE 8:00 – L’arrivo di Kumbulla a Roma per le visite mediche è previsto per oggi pomeriggio, poi firmerà il contratto con i giallorossi. (Tele Radio Stereo)

AGGIORNAMENTO ORE 7:35 – Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), il pagamento di Kumbulla dovrebbe essere questo: 5 milioni per il prestito, 18 per il riscatto più altri 7, da depennare a giugno con l’acquisto di Cetin da parte dei veneti.

AS ROMA NEWS – Tutto fatto, l’accordo per il passaggio di Marash Kumbulla alla Roma è totale. Il giocatore effettuerà già oggi le visite mediche per il club giallorosso, poi firmerà il contratto che lo legherà al club capitolino per i prossimi cinque anni.

Cifre confermate: il difensore albanese arriva in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni. Il 20enne, dopo i controlli, si dirigerà a Trigoria e firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione.

#Kumbulla from #HellasVerona to #AsRoma ⚽

The deal is done.

Loan + obligation to buy: €30M.

Today medicals and signing for the 20 years old center-back (€1,5M season, 5 years contract).

Still no agreement with #Smalling. @SkySport pic.twitter.com/DMELd0e6Y6

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 16, 2020