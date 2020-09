CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo mercoledì 16 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:05 – E’ l’attaccante Mory Bamba (18), centravanti della Primavera classe 2002, uno dei due baby che si trasferirà al Verona nell’ambito dell’affare Kumbulla. I veneti volevano anche Edorardo Bove (18), ma la Roma ha detto no. (Il Tempo)

Ore 11:30 – La Fiorentina sta pensando a Fazio (33) dopo che il Milan sta spingendo forte su Milenkovic. (Gazzetta.it)

Ore 10:30 – Sempre più vicino De Sciglio (27), finito sul tavolo delle trattative tra Roma e Juventus nell’ambito dell’affare Dzeko. Il terzino dovrebbe trasferirsi in giallorosso con la formula del prestito e diritto di riscatto a 10 milioni. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – Devid Bouah (19) finirà al Napoli nell’affare Milik. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – Non è finita per Smalling (30), che potrebbe tornare in prestito. Le alternative sono Izzo (28) e Pezzella (29). Offerto Nacho (30), che però non convince per i suoi numerosi infortuni stagionali. (La Repubblica – Leggo – Il Messaggero)

Ore 9:30 – Milik (26) darà una risposta alla Roma tra oggi e domani, poi si darà il via al valzer delle punte, con Dzeko (34) che finirà alla Juventus. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Tutto fatto per Kumbulla (20) che oggi pomeriggio effettuerà le visite mediche per la Roma. Affare da 30 milioni compresi i cartellini di Cetin e di due giovani della Primavera.

Seguono aggiornamenti…