Roma, Karsdorp rifiuta il Genoa: ora rischia di saltare anche l’affare De Sciglio

AS ROMA CALCIOMERCATO – Rick Karsodorp dice no al Genoa proprio quando sembrava tutto fatto. La Roma aveva raggiunto l’accordo totale con i liguri per il trasferimento del terzino olandese.

La formula era stata definita con un prestito e obbligo di riscatto a 7 milioni dopo un certo numero di presenze. Ma l’affare è saltato proprio sul più bello. Karsdorp infatti preferisce per il momento di restare alla Roma e giocarsi le sue carte in giallorosso.

Il terzino infatti, riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha rifiutato la proposta del Genoa. E ora anche l’affare De Sciglio, finito sul tavolo di Roma e Juventus nelle trattative per Dzeko, rischia seriamente di saltare.

Fonte: Sky Sport