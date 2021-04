AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 15 aprile 2021:

Ore 12:20 – Il papà di Karsdorp parla del ritorno in giallorosso di suoi figlio Rick: “Aveva terribilmente paura di tornare alla Roma. Stavamo trattando con Atalanta e Genoa. Con il Genoa avevamo quasi chiuso. Poi Rick ha parlato con Fonseca, che aveva voglia di averlo in squadra. Alla fine è rimasto, anche perché non voleva mollare. È stata una sua scelta. Ha rivisto un futuro alla Roma, anche grazie a una conversazione con i nuovi proprietari. E la Roma è ovviamente un club più grande del Genoa”. (volkskrant.nl)

Ore 11:20 – Steven Nzonzi parla del suo futuro a L’Equipe: “In questo momento sono nell’oblio totale. Sono in prestito e ho un altro anno di contratto con la Roma. È un club con una situazione un po’ particolare, non so come vedano il mio futuro. Mi sorprenderebbe se mi facessero tornare a Trigoria. Mi trovo bene qui in Francia. Sono stato molto all’estero e posso dire che il Rennes è un club che funziona molto bene”.

Ore 10:00 – Destini diversi per Under e Kluivert, i due giovani attaccanti giallorossi in prestito: Cengiz tornerà a Roma a fine stagione e proverà a giocarsi le sue chance con un nuovo allenatore, mentre Justin potrebbe restare ancora al Lipsia. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – Paulo Fonseca al bivio: il portoghese stasera si gioca una bella fetta del suo futuro, se dovesse non farcela a passare il turno allora scatterebbe la rifondazione nella Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Massimiliano Allegri ha rifiutato ufficialmente l’ultima proposta della Roma per la panchina del prossimo anno. Lo scrive il giornalista torinese Luca Momblano su Twitter.

