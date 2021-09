AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 16 settembre 2021:

Ore 9:40 – STADIO ALL’OSTIENSE, LA ROMA FRENA – Dopo l’annuncio di Costanzo, arrivano frenate sulla scelta dell’Ostiense come area per la realizzazione del nuovo stadio. La Roma non conferma e attende l’insediamento del prossimo sindaco per uscire allo scoperto. Restano in corsa Pietralata, Tor Vergata e l’ex velodromo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – PINTO, NUOVO INCONTRO CON POCETTA – Altro incontro ieri a pranzo tra Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, e Tiago Pinto. La volontà di entrambi è chiudere al più presto l’accordo per il rinnovo, e la trattativa procede a ritmi serrati. (Il Tempo)

Ore 8:40 – CSKA SOFIA IN EMERGENZA – Il Cska Sofia, squadra bulgara che affronterà stasera la Roma, è in emergenza: gli mancheranno infatti ben 5 titolari. Il tecnico Mladenov dichiara: “Mourinho ha tanti giocatori a disposizione, mentre noi siamo pieni di problemi. Ma siamo qui per tenere in alto il nome e l’onore del Cska“.

