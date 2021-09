Lazio, clamorosa papera di Strakosha: vince il Galatasaray in Europa League (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – La Lazio di Sarri incassa la seconda sconfitta consecutiva, battuta per uno a zero sul campo del Galatasaray nel primo match del girone di Europa League.

Decide la sfida un clamoroso autogol di Strakosha, il portiere dei biancocelesti, che si manda la palla in rete da solo dopo un’uscita a dir poco maldestra.

Inizia male l’avventura europea della Lazio, ferma a zero punti. Pareggiano 1 a 1 Lokomotiv Mosca e Marsiglia: per i francesi gol dell’ex giallorosso Under su rigore.

