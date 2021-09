“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Stadio pieno per una partita insignificante, è pazzesco”, MAGNI: “Stasera temo infortuni e statistica”, CIARDI: “Dzeko? Qualcuno non ha visto partite per due anni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “C’era stata una stampa ultra favorevole a Dzeko, come se l’Inter non avesse perso nulla con lui, e invece non è così. Edin è un giocatore straordinario che ho amato follemente, ma che ha 35 anni e mezzo. E scoprono ora che non può giocare tre partite a settimana. La Juventus perde Cristiano Ronaldo gli ultimi giorni di mercato e lo sostituisce con Kean, e va tutto bene: oggi tutti i giornali a dire che Allegri ha trovato la via giusta, Juve al Max… ma se fosse successo a Roma una roba del genere, ma cosa sarebbe successo?…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A Milano si sono accorti adesso che Dzeko non è più il calciatore della Roma di cinque anni fa. Chi diceva che la Roma aveva perso un campionissimo come Dzeko per prendere un discreto prospetto come Abraham, non ha visto gli ultimi due anni di partite…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Liverpool ieri andava a 170 all’ora, e non capisco come stesse perdendo alla fine del primo tempo. Si era messo a gigioneggiare, ed è finita sotto, ma il primo tempo doveva finire 4 a 0. Il Liverpool è un’Atalanta con molta più classe, vanno su tutti i palloni e appena ne perdi uno ti sbranano. A loro gli manca giusto un Haaland, uno che gli sfondi la porta lì davanti. Il CSKA Sofia? Con un quarto di grinta stasera vinci 5 a 0, non ci vuole tanto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me ieri Dzeko non è dispiaciuto, è stato bravo Courtois, ma se gli interisti pensavano di poter sostituire Lukaku con lui è un altro discorso. C’è un ridimensionamento nell’Inter, magari meno evidente quando giochi in Italia, ma contro il Real diventa evidente. Se passi da Lukaku a Dzeko, da Hakimi a Dumfries, da Conte a Inzaghi, è ovvio che ti sei ridimensionato. La Roma? Vedremo che tipo di turnover farà, se ci saranno delle staffette tra primo e secondo tempo. Sono curioso di vedere chi giocherà a destra, se giocherà Karsdorp o Reynolds, o se farà giocare Ibanez. Penso che in attacco stasera giocherà Shomurodov, che per Mourinho è molto più titolare di Borja Mayoral… Cosa temo stasera? Che possa interrompersi il fluido, che possa crearsi qualche crepa nella propria convinzione. Per questo vorrei che si continuasse sulla scia delle vittorie…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il Liverpool ha asfaltato il Milan, ma deve farsi due domande se nel finale di primo tempo prende due gol ai primi due palloni toccati dai rossoneri. Lo stesso City, che dilaga col Lipsia, prende tre gol in casa. Il PSG non ne parliamo nemmeno, asfittico, non riusciva proprio a giocare… In questo momento in Champions il Bayern Monaco sembra essere una squadra nettamente superiore alle altre… Nessuno mette in campo Borja Mayoral stasera… Al di là dell’avversario, quello che temo di più per stasera sono gli infortuni. E pure la statistica. Meglio pareggiare stasera, preferirei non arrivare al 26 settembre (giorno del derby, ndr) con tutte vittorie per via della statistica…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Non vorrei dimenticare che la Roma negli anni aveva perso contatto con la sua gente: il rapporto con Pallotta, gli insulti coi tifosi… Ma vi rendete conto che col Cska Sofia ci sono 30 mila spettatori, il massimo della capienza possibile, è una cosa pazzesca che tutta questa gente vada a vedere una partita totalmente insignificante… La formazione? La Roma ha delle seconde linee pazzesche, gente come Smalling, Kumbulla, El Shaarawy, Shomurodov…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Stasera vanno in 5 mila per la Roma, e in 25 mila per Mourinho. Perchè normalmente contro il Cska Sofia ci sarebbero stati 5-6 mila tifosi allo stadio. Ovviamente per Mourinho intendo la nuova situazione… La formazione? Mette tanti titolari. Seconde linee pazzesche? Non esageriamo…Shomurodov deve dimostrare di essere forte, nel Genoa faceva tanta panchina. La Roma sta facendo bene, ma dire che ha delle seconde linee pazzesche vuol dire essere fuori di testa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mourinho ha i risultati dalla sua parte, ha trovato il suo ambiente ideale. E’ vero che la partita di stasera non è importantissima, ma l’importante è che ci sia il ritrovato entusiasmo. Mourinho ha dato una scossa importante a un ambiente che stava dormendo… La Roma ha seconde linee pazzesche? Ma dai, El Shaarawy vale uno Zaccagni…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per me è incredibile vedere tutta quella gente allo stadio Olimpico. Un conto è vedere la Conference League, che è una coppa di confine, e un conto è andare a vedere Inter-Real Madrid. In gran parte è merito di Mourinho che è un trascinatore. E’ quasi più bravo in questo che a mettere in campo la squadra, e questo aiuta anche i calciatori che sono tutti dalla sua parte, una cosa che non capita mai. Lui in Inghilterra non era riuscito a ricreare questo clima, ed è bello che ci sia riuscito a Roma, era quello che serviva…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho è il capo popolo, capo dello spogliatoio, il capo tifoso, il capo delle strategie aziendali… Lui ha questo ruolo e lo interpreta benissimo. Prima sfruttava il suo ego anche in modo volgare e provocatorio, ora con l’età e con i risultati non in linea con la sua carriera lo hanno portato a una furbizia saggia. Con il Cska oggi la Roma accumula un numero di tifosi che forse senza Mou avrebbe disertato… Le seconde linee della Roma? Secondo me sono utili. Il caso di El Shaarawy è questo. Il fatto che la Roma vinca queste partite è normale per un club di una certa storia, poi ci sono stati degli errori di gestione e ci sono stati allenatori con dei limiti, ma sembra che la Roma prima di Mourinho non sia esistita…”

