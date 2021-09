Pellegrini gioca, Zaniolo no: le ultime su Roma-CSKA Sofia

AS ROMA NEWS – Ancora poche ore, poi la Roma scenderà in campo per affrontare il CSKA Sofia nel primo match del girone C della Conference League.

Mourinho si appresta a fare turn-over per la prima volta in stagione. Stando a quanto rivela Angelo Mangiante di Sky Sport, giocherà Smalling al centro della difesa.

Ma il ritorno dell’inglese non sarà l’unica novità della formazione iniziale della Roma: non giocherà Nicolò Zaniolo, con Carles Perez che partirà dal primo minuto insieme ad El Shaarawy e Pellegrini, che invece non riposerà.

Restano però da sciogliere diversi altri rebus, sia al centro dell’attacco, che in mezzo al campo. Appuntamento dunque alle 19 per il live della partita, nel corso del quale scopriremo le scelte definitive di mister Mourinho per l’impegno di stasera.

Redazione Giallorossi.net