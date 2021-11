AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 25 novembre 2021:

Ore 16:15 – IBANEZ VERSO LA CONVOCAZIONE CON L’ITALIA – La Nazionale è al lavoro per poter convocare Roger Ibanez, in possesso del passaporto italiano, con la maglia azzurra. Lo rende noto Gravina: “Stanno lavorando su tre posizioni (tra queste Ibanez, Joao Pedro e Luiz Felipe, ndr) e sono a buon punto. Noi risolviamo la parte formale, poi spetta al tecnico se chiamarli o meno”.

Ore 15:35 – TIFOSO DEL CAGLIARI INSULTA FELIX: RISCHIO DASPO – Un uomo di 49 anni abitante a Nuoro rischia il daspo a vita per aver rivolto insulti razzisti a Felix al momento del suo ingresso in campo durante Cagliari-Roma.

Ore 15:10 – ABRAHAM, MULTA IN ARRIVO DA LONDRA – Tammy Abraham dovrà pagare 826 sterline (980 euro) e ha perso 6 punti sulla patente di guida, per aver viaggiato lo scorso aprile con la sua Lamborghini nera (quando ancora giocava nel Chelsea) a 47 miglia orarie dove il limite era di 20. Lo ha stabilito la Bromley Magistrates Court. (The Scottish Sun)

Ore 14:45 – ROMA UNICA SQUADRA SU ZAKARIA A GENNAIO – La Roma al momento sarebbe l’unica squadra pronta ad avanzare un’offerta per Zakaria a gennaio. Gli altri club interessati al centrocampista svizzero sono invece intenzionati a fiondarsi su di lui a parametro zero. (todofichajes.com)

Ore 14:00 – BALZARETTI VUOLE ZALEWSKI, NO DELLA ROMA – Il Vicenza del nuovo ds Balzaretti ha messo nel mirino un giovane talento del vivaio giallorosso. L’ex terzino della Roma vorrebbe portare Nikola Zalewski in prestito al club veneto, ma Tiago Pinto non sembra intenzionato a lasciarlo partire a gennaio, nemmeno a titolo provvisorio.

Ore 13:10 – GARCIA E FONSECA IN CORSA PER LA PANCHINA DELLO UNITED – Due ex allenatori della Roma in corsa per diventare il nuovo allenatore del Manchester United dopo l’esonero di Solskjaer. Dall’Inghiterra infatti rivelano che sia Rudi Garcia che Paulo Fonseca sarebbero in lizza per quel posto. (manchestereveningnews.co.uk)

Ore 10:30 – ROMA-ZORYA, LA PROBABILE FORMAZIONE – Mourinho orientato a confermare il 3-5-2 per la gara di stasera: in difesa torna Smalling, a centrocampo possibile chance per Darboe mentre in attacco Zaniolo dovrebbe fare coppia con Abraham.

(In aggiornamento…)