AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Nuovo appuntamento giornaliero all'interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di "brevissima" per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 29 aprile 2021:

Ore 12:30 – Sarà il signor Juan Luca Sacchi a dirigere Sampdoria-Roma di domenica prossima. Raspollini e Zingarelli saranno gli assistenti, con Ros IV uomo. Irrati e Liberti saranno rispettivamente Var e Avar dell’incontro.

Ore 12:00 – Javier Pastore racconta al quotidiano spagnolo AS: “Piangevo per il dolore all’anca, non riuscivo nemmeno a giocare coi miei figli. Ora sto bene e voglio restare alla Roma“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

Ore 11:20 – “Purtroppo oggi non potrò essere con la squadra ma spero di recuperare in tempo per aiutarla al ritorno. La Roma non si discute, si ama! Daje e Forza Roma!!“. Lo scrive l’attaccante spagnolo Pedro Rodríguez su Twitter.

Ore 10:30 – Marash Kumbulla nel mirino del Manchester United: dall’Inghilterra sostengono che il giovane difensore giallorosso sarà uno degli obiettivi dei Red Devils per le prossime sessioni di calciomercato. (Daily Express)

Ore 10:00 – Per battere lo United stasera la Roma si affiderà anche alla scaramanzia. Da ormai un mese i giallorossi si affidano ad una pratica diventata una sorta di portafortuna speciale: decorare lo spogliatoio con immagini e loghi del club. (La Repubblica)

Ore 9:40 – La Roma sogna Van De Beek, centrocampista 24 enne dello United. Lo stipendio alto blocca l’affare, possibile solo se i giallorossi raggiungeranno la Champions. Gli inglesi hanno proposto uno scambio con Zaniolo, secco no dei Friedkin. (La Repubblica)

Ore 9:00 – Fonseca saluterà la Roma a fine stagione. A Trigoria provano a chiudere per Sarri: incontro previsto la prossima settimana con l’agente dell’allenatore toscano per definire l’accordo. (Il Messaggero)

