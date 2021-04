TIAGO PINTO: “Partita importante per la Roma e per il calcio italiano. Fonseca? Lui per primo sa che non è il momento di pensare al futuro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio di Manchester United-Roma, semifinale di andata dell’Europa League. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare all’Old Trafford:

Cosa si aspetta, cosa chiede la Roma a questa notte?

“E’ una partita importante per la Roma, ma anche per il calcio italiano. Ci aspetta una partita difficile, ma vogliamo fare un buon risultato e fare la storia”.

Su Fonseca non le chiedo del suo futuro. Ma quanto le piace il suo atteggiamento?

“E’ sempre stato un grande professionista, e tutti noi, anche Paulo, capiamo che oggi non è il giorno di pensare al futuro ma ai novanta minuti. Paulo è un leader, ed è il primo a fare questo”.

Fonte: Sky Sport