AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di giovedì 7 aprile 2022:

Ore 12:20 – ROMA-SALERNITANA, ARBITRA VOLPI – Manuel Volpi, della sezione di Arezzo, sarà l’arbitro di Roma-Salernitana, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara classe 1988 sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo, con Cosso IV uomo. Mazzoleni sarà il Var dell’incontro con Capaldo che svolgerà il ruolo di Avar.

Ore 10:45 – ADDIO A MASCETTI, EX DS DELLA ROMA – Lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte all’età di 79 anni Emiliano Mascetti. Bandiera del Verona di cui è stato capitano e dirigente nell’anno dello storico scudetto degli scaligeri, Mascetti visse un’avventura anche alla Roma con Dino Viola, come direttore sportivo.

Ore 9:30 – JUVE, ASSALTO A ZANIOLO E CRISTANTE – Non solo Zaniolo. Max Allegri punta a rifare l’ItalJuve e vuole anche Bryan Cristante. Per il centrocampista è pronta un’offerta di 15 milioni di euro. (La Stampa)

Ore 8:55 – ROMA, IN CAMPO IBANEZ E ZALEWSKI – Tutti i quotidiani oggi in edicola concordano: per la partita di stasera contro il Bodo la Roma non cambierà l’undici titolare. Confermato il 3-4-2-1 con Ibanez in difesa e Zalewski a sinistra.

Ore 8:10 – SOLBAKKEN-ROMA, L’ALLENATORE DEL BODO: “CIFRA BASSA” – “Se la Roma vuole davvero Solbakken, sanno quanto costa. La cifra di cui si parla è un po’ bassa“. Lo ha detto l’allenatore del Bodo/Glimt in merito all’interesse dei giallorossi per il proprio attaccante. (Gazzetta dello Sport)

