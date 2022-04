“ON AIR!” – LENGUA: “Col Bodo è una partita facile”, FOCOLARI: “Non vincere sarebbe molto grave”, CORSI: “Alzare la Conference sarebbe tanta roba”, CATALANI: “Solbakken? Senza la Roma farebbe ancora il falegname”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Il Bodo in casa ti aveva fatto sei gol, ma poi te ne ha fatti altri due al ritorno giocando sull’erba dell’Olimpico e rischiando di vincere anche quella partita. Per cui i norvegesi sono uno spauracchio…L’impressione è che noi siamo cambiati molto più di loro, abbiamo vissuto una vera e propria metamorfosi nel corso di questa stagione, abbiamo cambiato modulo e giocatori. Spero che Mourinho riesca a fare questo miracolo, a farci passare una parte di stagione super positiva, a mantenere il quinto posto in classifica e magari ad ambire a qualcosina in più, e a portarci alle semifinale di una coppa che qualcuno oggi su quotidiani prestigiosi vuole sminuire…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non manca tantissimo alla vittoria della Conference, prima l’avevamo snobbata perchè pensavamo che la Roma fosse molto più forte, ma ora se dovessimo vincere questa coppa sarebbe tanta roba anche per far rosicare i laziali, che direbbero di tutto e di più e ci divertiremmo tantissimo. E soprattutto per i pallotteiri che dicono di tutto e di più contro Abraham, contro Totti, contro Mourinho, contro la Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io non mi incateno a Trigoria se vendono Cristante, ma un giocatore così utile, che ha 27 anni e un contratto abbordabile non puoi cederlo a 15 milioni. Mi sembra che abbia tutti i requisiti per valere tra i 20 e i 25 milioni…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Stasera non mi aspetto sorprese di formazione, Mou ha trovato la quadratura del cerchio con questo undici. Sento parlare del campo sintetico, io ho giocato come tutti anche nei primi campi sintetici che erano terribili. Una decina di anni fa ho giocato invece su un sintetico di nuova generazione, forse la palla va più veloce, ma oggi si gioca a calcio, sembra davvero erba. Il Bodo ci ha fatto sei gol all’andata e non per colpa del sintetico. Ma il Bodo era già allora poca cosa, e ora è ancora meno perchè si è venduto mezza squadra grazie al 6 a 1 con la Roma, e dovrebbero fare anche un regalo ai Friedkin, a Mou e ai giocatori della Roma. Il Bodo fra l’altro ha iniziato il campionato l’altroieri, per cui non vorrei nemmeno parlarne. Solbakken? Senza quella partita contro la Roma, stava ancora facendo il falegname e non possiamo pensare che possa essere il futuro della Roma…”

Gianluca Lengua (Radio Radio): “Stasera giocherà la Roma che ha battuto Lazio e Samp, una squadra che ha trovato equilibrio. C’è tanta voglia di rivincita, di vendetta. Mourinho si è lamentato del campo sintetico, ma la Roma deve vincere e rendere il ritorno una formalità perchè in campionato ha impegni gravosi come Napoli e Inter… Pellegrini? Credo che sia il futuro della Roma, parla il contratto che gli hanno fatto: un contratto da 6 milioni non lo troverà da nessun’altra parte. E Zaniolo no, abbiamo capito che non è il futuro della società. I Friedkin non hanno voluto ancora rinnovargli il contratto, e non mi sembra ci sia la volontà di aspettarlo. E’ un peccato, secondo me ha un talento cristallino, ma ha dei problemi evidenti sia di mentalità che in campo… Pronostico per stasera? Partita semplice, penso che la Roma vinca…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo è un azzardo in rapporto a quello che costa. Siamo tutti convinti che abbia mezzi tecnici straordinari, ma non sappiamo se è guarito mentalmente e fisicamente. Quest’anno è andato male, è probabile che sia solo per colpa degli infortuni. Ma se così non fosse, la Juve rischierebbe di spendere 40 milioni per un’eventuale spalla di Vlahovic, e forse è troppo… La Roma viene da dieci risultati utili consecutivi, è sull’onda, e Mou sta cominciando a fare bene. L’allenatore ha ragione sul campo sintetico, ma ha sbagliato a dare alibi ai calciatori. La Roma dopo la batosta dell’altra volta affronterà la partita nella maniera giusta, e se lo farà non vedo altri risultati che la vittoria della Roma… Pellegrini? Il nuovo modulo lo favorisce. Lui è forte, e non so perchè ci sono tifosi che lo criticano. Certo, non è Totti, ma uno così ne nasce uno ogni quattro generazioni, ma Pellegrini è molto forte e lo metto tra i primi tre centrocampisti del nostro campionato… Pronostico per stasera? Sarebbe molto grave se la Roma non vincesse…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Raspadori è svelto e rapido, costa 30 milioni ma sono soldi che di sicuro non andrai a rimetterci. Con Zaniolo forse ti viene la tentazione di pagarlo di più, ma è anche più alto il rischio di rimetterci, anche per colpa degli infortuni… La Roma? Smalling è la guida della difesa, e Abraham sta crescendo. C’è il dubbio però che, come Lukaku, sia un grande in Serie A, ma non a livello internazionale. Il giallorosso però ha dei margini di crescita notevoli e a differenza di Lukaku, che gioca molto col fisico, lui ha una grande tecnica e quella non è che la perdi. Capisco perchè il Chelsea ha mantenuto un diritto di ricompra a 80 milioni…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Della Juve dicono che prenderà Zaniolo, Raspadori, Rudiger, Pogba…ma con quali soldi? Questa è la seconda parte del titolo che spesso dimenticano. In questo momento non c’è la liquidità per acquistare certi giocatori, e prima devi fare cassa… Vincere la Conference per Mou sarebbe aggiungere una medaglia a una bacheca importante, lo hanno fatto altri colleghi come Ancelotti vincendo l’Intertoto. Però prima di arrivare alla vittoria ci sono altri passaggi, non è che la Roma ha la wild card per la finale… La partita di stasera può essere una trappola per il campo, ma penso che la squadra riscatterà la vergogna che resta nella storia del club e del calcio internazionale, ma anche per Mourinho. E poi ci sono 5 punti che lo dividono dal quarto posto… Pellegrini? Buon calciatore, in assenza di grandi giocatori basta e avanza. E’ migliorato nelle punizioni, è bravo negli inserimenti. Ma quando la Roma puntò sui giovani, su Totti, su De Rossi, c’era anche un certo Aquilani, uno destinato a una grande carriera se non avesse avuto quei guai fisici. La Roma ci ha abituato a giocatori di spessore superiore…”

