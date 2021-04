AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 8 aprile 2021:

Ore 14:00 – Gioca Diawara. Sarà lui, e non Villar, stasera il centrocampista scelto da Fonseca per affiancare Jordan Veretout nella partita contro l‘Ajax. Lo rivela Daniele Lo Monaco de Il Romanista su Twitter.

Ore 11:20 – L’ex presidente Rosella Sensi replica duramente a Pallotta: “Scade nel ridicolo. Lui ha lasciato debiti, non io. La smetta di parlare della nostra famiglia. Friedkin ha trovato una situazione devastante, ha bisogno di tempo“. LEGGI TUTTE LE PAROLE DI ROSELLA SENSI

Ore 10:45 – Il ceo della Roma Guido Fienga si lancia nel business dell’abbigliamento: ora è presidente di Amazonlife. La società ha per oggetto la «lavorazione, produzione e realizzazione di capi d’abbigliamento e accessori e di ogni tipo di prodotto tessile» e «il commercio al dettaglio e all’ingrosso dei prodotti elencati». (iltempo.it)

Ore 10:05 – Rick Karsdorp parla della mancata convocazione con l’Olanda: “Andare in nazionale sarebbe stato bellissimo, soprattutto in vista degli Europei. Ma ci sono altri giocatori nel mio ruolo e io soprattutto non mostro il mio vero livello da tre anni. Ora sto tornando a essere il giocatore che ero, ma devo continuare a lavorare in questa direzione per meritarla“. (Ziggo Sport)

Ore 9:30 – La Roma ricorda Agostino Di Bartolomei nel giorno del suo compleanno: oggi l’indimenticato capitano giallorosso avrebbe compiuto 66 anni.

Ore 9:20 – Slitta il rientro in campo di Nicolò Zaniolo: il professor Fink suggerisce di ritardare il suo ritorno in campo di circa un mese. Addio Europeo, con la Roma potrebbe tornare direttamente per il ritiro estivo. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Per Allegri alla Roma la strada è impervia, mentre da Trigoria smentiscono seccamente di aver avuto contatti con Sarri. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Dubbio di formazione a centrocampo: l’unico ballottaggio aperto nella formazione di stasera è tra Diawara e Villar.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…