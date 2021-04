TIAGO PINTO: “Il futuro di Fonseca non è legato a questa partita. Non capisco questa insistenza sul nome del mister”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio di Ajax-Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare alla Johan Cruyff Arena:

Sul futuro di Fonseca.

“Quello che conta è il presente, il futuro di Fonseca non è legato a questa partita. Non capisco questa insistenza sul nome del mister. Ci sono tanti allenatori in Italia in scadenza di contratto. In questo momento siamo uniti e concentrati per vincere ed ottenere ottimi risultati”.

Serve stabilità nella guida tecnica?

“Per cambiare la mentalità serve vincere, ieri, oggi e domani. Non intendo solo vincere le partite ma avere una bella mentalità, le vittorie aiutano e anche se i risultati non sono ancora visibili in futuro verremo ripagati”.

Fonte: Sky Sport