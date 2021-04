Spinazzola, infortunio muscolare durante Ajax-Roma: si teme una lesione al flessore

AS ROMA NOTIZIE – Piove sul bagnato in casa Roma: Leonardo Spinazzola, il migliore in campo durante la prima metà di frazione, è stato costretto ad uscire per colpa dell’ennesimo infortunio muscolare.

Il terzino, che stava sconquassando la difesa dell’Ajax, si è fermato dopo uno scatto e si è toccato il flessore della coscia sinistra. Spinazzola ha provato a restare in campo dopo l’intervento dei medici della Roma, ma dopo pochi secondi ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il giocatore è uscito dal campo zoppicando vistosamente: si teme una lesione muscolare che potrebbe mettere a rischio questo finale di stagione di uno dei giocatori più forti della Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini