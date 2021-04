(LIVE!) AJAX-ROMA, le formazioni ufficiali: Fonseca sceglie Diawara a centrocampo e Dzeko in attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ il momento della verità per la Roma. Dopo i pesanti passi falsi in campionato, stasera i giallorossi sono chiamati al riscatto in Europa League, impegnati sul campo dell’Ajax nel match di andata dei quarti di finale della competizione europea.

I lancieri, dominatori del campionato olandese, sono un cliente scomodissimo e partono leggermente favoriti anche considerando il momento negativo della Roma. La squadra di Fonseca però in Europa League si trasforma, e chissà che stasera non possa regalare una gioia ai propri tifosi. Il match comunque promette spettacolo e gol.

AJAX-ROMA, LE ULTIME DALLA JOHAN CRUYFF ARENA

Ore 19:45 – Ufficiale anche l’undici dell’Ajax, questo lo schieramento dei lancieri: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Graavenberch; Antony, Klaassen, Neres; Tadic.

Ore 19:45 – La Roma comunica la formazione ufficiale che scenderà in campo tra pochi minuti con un tweet che riportiamo di seguito:

Ore 19:30 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da Paulo Fonseca per affrontare l’Ajax questa sera: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

Ore 19:00 – Due ore esatte all’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra Amsterdam, temperatura intorno ai sette gradi, il terreno di gioco si presenta in ottime condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due suadre.

AJAX-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

AJAX (4-2-3-1): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Graavenberch; Antony, Klaassen, Neres; Tadic. All.: Ten Haag.

A disp.: Stekelenburg, Kotarski, Schuurs, Kluiber, Kasanwirjo, Ekkelenkamp, Labyad, Kudus, Taylor, Idrissi, Traoré, Brobbey.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Villar, Ciervo, Milanese, Borja Mayoral, Perez.

ARBITRO: Karasev (Rus). Guardalinee: Demeshko e Gavrilin. Quarto uomo: Kulbakov. Var: Meshkov. Avar: Ivanov.

Giallorossi.net – A. Fiorini