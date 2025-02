AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 17 febbraio 2025.

Ore 11:20 – CARESSA CRITICA I FRIEDKIN ALLA CBS – Il giornalista Fabio Caressa ha parlato ai microfoni della CBS della famiglia Friedkin: “Le proprietà americane devono tener conto della storia e delle eredità delle squadre. Per esempio, esonerare De Rossi, che fa parte dell’eredità storica della Roma e prendere Juric è stato un grosso errore, il più grande che potessero fare. Ranieri va in quella direzione, ma i proprietari americani devono lavorare di più insieme”.

Ore 9:50 – PARMA-ROMA, I VOTI DEI QUOTIDIANI – Matias Soulè è il migliore in campo per tutti i quotidiani oggi in edicola con voti che vanno dal 7 al 7,5. Bene anche la difesa e Paredes, per quanto riguarda i nuovi divide la prova di Salah-Eddine che passa dal 5,5 al 6,5. Meglio Gourna-Douath, che incassa tutti 6 e 6,5, e Nelsson (quasi tutti 6). Insufficienze per Saelemaekers e Pellegrini (5,5 di media).

Ore 8:20 – DYBALA OK ALLA RIPRESA – Paulo Dybala tornerà ad allenarsi in gruppo domani, alla ripresa degli allenamenti: presenza certa per la partita contro il Porto di giovedì sera. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 8:00 – DE ROSSI: “SERVONO LE SECONDE SQUADRE” – Alberto De Rossi, responsabile del settore giovanile della Roma, parla a Il Messaggero: “Il salto dalla Primavera in Serie A è enorme, servono le seconde squadre. Campioni mancati? Sì, Alessio Riccardi, mi dispiace tanto, bastava poco per farlo diventare un campione…“. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

