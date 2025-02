“ON AIR!” – DE SANTIS: “Sicuri che quelle di ieri siano le riserve?”, CARINA: “Salah e Douath giocatori normali, c’è gente che si entusiasma per nulla”, ROSSI: “Questo rischia di diventare il campionato dei grandi rimpianti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma vince 1 a 0 a Parma, mandando in campo di fatto la seconda squadra: ora è seconda in campionato nelle ultime dieci partite, dietro solo al Napoli e davanti all’Inter. Se la Roma continua con questo ritmo, diventerà sempre di più il campionato dei rimpianti. Volevi mandare via De Rossi? Ok, ma perchè non hai preso subito Ranieri…Sarebbe bastato mandare via Juric dopo quella partita vergognosa di Firenze, e ora stavamo parlando di un altro campionato… La cosa che mi è piaciuta meno ieri è la normalità dei rincalzi, non mi sono sembrati scarsi, ma nemmeno eccezionali…Il gol che sbaglia Salah-Eddine è mangiato, ma ho la sensazione che il frame mostrato dalla goal-line technology sia sbagliato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Senza Cristante la Roma vince e non subisce gol, per cui sono fiducioso per il Porto… A parte gli scherzi, le cose stanno tornando alla normalità, con Ranieri si vincono le partite che bisogna vincere, perchè anche con le seconde linee sei più forte del Parma. Non è che hai fatto una grande partita, perchè alla fine il match è rimasto in bilico fino alla fine, ma vinci. E ora la classifica dà altre risposte: la stagione ha ancora qualcosa da dire e da offrire… L’ammonizione di Soulè? Josè (Mourinho, ndr) sbaglia poche volte, anche quando diceva che Chiffi è uno degli arbitri meno empatici della storia e uno dei più scarsi di sempre…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini ieri è entrato benino, ma non è ancora il Pellegrini che conosciamo…Dovbyk? Non sta facendo una stagione memorabile, ma oltre ai gol fatti, lui mette sempre lo zampino nelle reti degli altri… Shomurodov si vede di più? Perchè fa più casino, ma è più facile fare casino lì davanti che fare gol…Dovbyk non sta rendendo tanto anche perchè la stagione della Roma non è stata esaltante…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Nella Roma ci sono dieci giocatori offensivi che non vanno in doppia cifra, l’unico è Dovbyk. Shomurodov? Per me fa un altro sport… Nella mia prospettiva non vedo insostituibili, la stagione della Roma dipinge difficoltà strutturali che vanno coperte. Se il nuovo allenatore viene qui e ti dice che lui preferisce un centravanti con altre caratteristiche rispetto a Dovbyk, l’ucraino è uno che ha mercato e col quale puoi recuperare i soldi che ti servono per prendere un altro attaccante di pari livello ma con altre caratteristiche. E’ stato il ds che nell’elenco delle certezze non ha messo Dovbyk, non io…per lui hai speso 35 milioni, e non te lo puoi dimenticare. Da lì sorge il dubbio. E poi perchè Ranieri parla di Kolo Muani? Il francese è uno che mandava in panchina Dovbyk, quindi la Roma stessa ha delle remore…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma vince la terza trasferta consecutiva ma la cosa che mi butta giù è che guardo la classifica e sempre noni siamo… Soulè? Gol alla Mariolino Corso, è la famosa foglia morta, tiro non fortissimo che cade sotto al sette… Vedere il Parma nel secondo tempo in dieci contro la Roma in undici è stato scioccante, ma hanno vinto, perciò bravi. Il Parma in undici il Porto lo batte, e se ci mettono un arbitro normale la Roma giovedì vince. Poi abbiamo Monza e Como in casa, tutto marzo è un babà…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gran punizione di Soulè, ma io eviterei i paragoni con Maradona come ho sentito ieri… Su Gourna-Douath non ho capito bene la posizione in campo, messo lì a schermare Bernabè lo ha messo in difficoltà, sulla trequarti è un po’ sacrificato, lo voglio rivedere nel suo ruolo. Per Salah-Eddine prestazione da sei, si mangia un gol, perchè deve segnare…ha fatto il compitino, un po’ timido… Nelsson? Può essere utile, ma io penso che lo vedremo fino a giugno e poi ciao…la Roma ha messo un diritto di riscatto molto alto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “L’ammonizione di Soulè dopo il gol è stata vergognosa, una cosa veramente imbarazzante da parte di Chiffi. Non c’è stata alcuna provocazione nei confronti dei tifosi del Parma, è stato punito per una semplice esultanza e una dedica che credo fosse per la mamma…E’ una cosa ridicola…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “La Roma da quando fa giocare le riserve vince…ma allora forse non sono le riserve…Il Soulè di ieri non è una riserva, a me ieri è piaciuto anche il feroce Salah-Eddine. Poi per carità, c’è qualche sbavatura, ma il ragazzo c’è, ha gamba, è un calciatore interessante. Shomurodov è da un mese che è sempre in ballottaggio con un attaccante che hai pagato 40 milioni, e Baldanzi entra sempre bene in campo. Gourna-Douath è un altro giocatore molto interessante. Se la Roma non avesse buttato via una parte di stagione si poteva ancora divertire…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma conferma di fare tanta fatica a fare gol… Salah-Eddine? Abbiamo capito che il gol non è per lui…ci avrebbe risparmiato venti minuti di ansia, perchè considerata la stagione mi aspettavo un tiro sbilenco o una punizione, e la Roma non la vinceva… Però l’olandese-marocchino mi è sembrato un’alternativa ad Angelino, anche se poi quando entra lo spagnolo fa subito capire che una differenza tra i due c’è… Gourna-Douath? Per me li può valere 20 milioni, considerando l’età e i prezzi del mercato. A me piace di come si è inserito, mi sembra felice di essere alla Roma, e mi piace come si muove dentro la squadra…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La punizione di Soulè l’ho definita la carezza che dà un papà al proprio figlio. Quella di ieri un’altra vittoria sporca, dove hai tutto da perdere e poco da guadagnare. La Roma nelle ultime nove ha fatto sei vittorie e tre pareggi. Io ero uno dei pochi a dire che la Roma doveva credere alla rimonta, ora hai altre 5 partite abbordabili. Se le vinci, a quel punto alzi la testa e vedi dove ti trovi. Per me la corsa al sesto posto è ancora aperta, vediamo cosa accade… Salah-Eddine? Oggi ho letto dei giudizi come se avessimo trovato il nuovo Roberto Carlos, ma io sinceramente non capisco come gli si possano dare certi voti…sbaglia quel gol da mezzo metro, lì un giocatore normale fa entrare il portiere con tutta la palla in porta…è un giocatore normale, vedo che la gente si entusiasma per nulla… A Gourna-Douath ho dato 6, ma ero indeciso se dargli 5,5….non li vale 20 milioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ranieri ha approfittato di un calendario favorevole, ha potuto fare turnover mettendo dentro giocatori che neanche conoscevo, ma non devo conoscerli io… L’espulsione? La regola va assolutamente cambiata, il difensore deve mandare in porta l’avversario altrimenti rischi di rimanere in dieci e condizionare una prestazione già difficile di per sé…Detto questo la Roma ha fatto il minimo sindacale, contro una squadra ridotta in quelle condizioni ha tenuto in vita la partita sbagliando situazioni facili… Col Porto la partita è aperta, e devi trovare il modo di portarla a casa…Salah-Eddine? Era sempre libero ma non gli passavano mai la palla…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il gol sbagliato da Salah-Eddine a porta vuota? Fateve na domanda… Io prima della partita ho letto la formazione e mi sono chiesto se fosse davvero la Roma…giocatori con pedigree basso…se penso che il mercato di gennaio è stato fatto su Salah-Eddine e Gourna-Douath…In generale la partita ha rispecchiato i giocatori in campo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Soulè è stato investito da una aspettativa esagerata. E’ stato preso per sostituire Dybala, e così parte male. Gli va dato del tempo, è un buon giocatore, ma attenzione, non è un fuoriclasse. E’ un calciatore che può fare qualcosa di buono come ieri, dove però è andato a tratti. Individualmente ha giocato benino, ma come squadra la Roma non ha funzionato…”

