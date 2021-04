AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 19 aprile aprile 2021:

Ore 11:00 – L’ex presidente della Roma, James Pallotta, dice la sua sulla nascita della Super Lega rispondendo a un tifoso su Twitter: “Se leggessi o ascoltassi quello che ho detto nel corso degli anni sulla Super League, sapresti che penso sia un male per il calcio”.

Ore 10:45 – Roger Ibanez dice la sua su Twitter. Questo il pensiero del difensore giallorosso: “Indipendentemente dal risultato, io credo in questa squadra e in tutti noi. Ora testa a giovedì!”.

Ore 10:00 – Tiago Pinto avvia la rivoluzione nella Roma: subito il riscatto di Borja Mayoral, via libera alla cessione di Pedro che potrebbe trasferirsi in Qatar a fine stagione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Piove sul bagnato nella Roma. La lista degli infortunati si allunga con Pedro. L’attaccante spagnolo ha accusato un risentimento muscolare alla gamba e rischia di essere out per l’Atalanta. Un problema in più per Fonseca, a cui mancherà anche El Shaarawy, Spinazzola, Smalling e Kumbulla, oltre a Zaniolo e allo squalificato Diawara. (Gazzetta dello Sport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…