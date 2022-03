AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 21 marzo 2022:

Ore 11:10 – ROSELLA SENSI: “ANCHE PAPA’ FRANCO HA GIOITO” – L’ex presidente della Roma Rosella Sensi commenta così la vittoria del derby parlando all’Adnkronos: “E’ stato uno spettacolo a tutto tondo, una gioia immensa. Il mio pensiero è andato anche a mio padre che ha gioito di questa soddisfazione e di questo spettacolo enorme che i giocatori hanno dato a tutti“.

Ore 10:30 – RANIERI: “DATE TEMPO A MOU, PORTERA’ IN ALTO LA ROMA” – L’ex allenatore giallorosso Claudio Ranieri è intervenuto a Radio Anch’io sport per commentare il derby, dominato dalla squadra di Mourinho. Queste le sue parole: “La Roma ha degli alti e bassi ma date tempo a Mourinho, è la persona giusta per portare la Roma in alto. Zaniolo non ha giocato? Mourinho ha fatto benissimo a lasciarlo a riposo dopo la prestazione in coppa, poi quando starà più in forma tornerà“.

Ore 9:40 – DE ROSSI: “LA DOMENICA PERFETTA NON ESIS…” – Esulta a modo suo, Daniele De Rossi. Dai 40 anni della moglie Sarah, alla super vittoria della Roma nel derby contro la Lazio, fino al successo del suo Boca nel superclasico contro il River. Insomma, non poteva chiedere di meglio, tant’è che su Instagram ha scritto: “La domenica perfetta non esis…“

Ore 8:30 – SAVIC SI LAMENTA: “IBANEZ MI HA ROTTO IL NASO, ERA RIGORE” – Milinkovic-Savic recrimina per un rigore non dato nel primo tempo del derby. Lazio Style Radio racconta il dialogo tra il giocatore biancoceleste e il direttore di gare subito dopo l’espisodio incriminato: “Se lo faccio io (riferendosi al colpo subito da Ibanez, ndr) a lui cosa fai? Dai fallo o no?”. Irrati avrebbe risposto: “Sì perché per i difensori c’è una valutazione differente“.

(In aggiornamento…)

