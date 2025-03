AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 24 marzo 2025.

ORE 12:15 – SALAH-EDDINE RIENTRA A ROMA – Il giovane calciatore della Roma Anass Salah-Eddine, impegnato con la nazionale U21 olandese, ha accusato un problema al piede e nelle prossime ore farà il suo ritorno nella capitale.

ORE 11:45 – GASP: “ROMA PIAZZA STRAORDINARIA” – Gian Piero Gasperini parla a Rai Sport: “Roma è come la Nazionale, piace a tutti. E’ una piazza con un straordinaria, pubblico incredibile. Il suo interesse è motivo di orgoglio…“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 10:10 – DYBALA SI OPERA A LONDRA – Arrivano aggiornamenti importanti sulla situazione legata a Paulo Dybala, infortunatosi lo scorso Roma-Cagliari: il giocatore sarebbe già partito da Ciampino questa mattina alle 8:15, per svolgere l’operazione alla Fortius Clinic di Londra del dottor Andy Williams. Il ritorno nella Capitale è in programma il 26 marzo. (ilromanista.eu)

ORE 9:45 – SU NDICKA CI SONO NOTTINGHAM FOREST E ARSENAL – La Premier League ha messo gli occhi su Evan Ndicka in vista della prossima estate: i due club maggiormente interessati al centrale difensivo ivoriano sono Arsenal e soprattutto Nottingham Forest. (Gazzetta dello Sport)

ORE 9:15 – OCCHI SU BARRENECHEA – Ghisolfi sta puntando Enzo Barrenechea, 23 anni, centrocampista ex Juventus che ora gioca al Valencia ma di proprietà dell’Aston Villa: possibile un primo assalto già nelle prossime settimane. (Leggo)

ORE 9:00 – PER KONE’ SOLO CRAMPI – Non destano particolari preoccupazioni le condizioni fisiche di Manu Konè, uscito ieri zoppicando nell’intervallo di Francia-Croazia: per il centrocampista si tratterebbe solo di un problema di crampi. (Il Romanista)

ORE 8:30 – SVILAR FIRMA IL CONTRATTO DI MATRIMONIO – Aspettando il rinnovo del contratto con la Roma, Mile Svilar ne ha firmato un altro emotivamente più coinvolgente: il portiere ha sfruttato la sosta per volare in Belgio e sposare la compagna June Peeters, che presto partorirà il loro primo figlio. Domani Svilar farà ritorno a Roma per la ripresa degli allenamenti e, nei prossimi giorni il suo entourage dovrebbe incontrare Ghisolfi per riprendere la trattativa sul suo rinnovo. (Corriere dello Sport)

