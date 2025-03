Gasperini: “Roma piazza straordinaria, il suo interesse è motivo di orgoglio. Ma ora c’è Ranieri…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato protagonista questa mattina a Roma, dove ha partecipato alla cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot, un riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della FIGC. Durante l’evento, tenutosi al Salone d’onore del Coni, il tecnico piemontese ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo al suo futuro, con particolare riferimento all’interesse della Roma per la sua figura.

Alla domanda su una possibile futura panchina giallorossa, Gasperini ha affermato: “C’è Ranieri, che è un grande allenatore”. Tuttavia, ha scelto di non rispondere quando gli è stato chiesto se avesse parlato direttamente con l’attuale tecnico della Roma. Il mister ha poi dichiarato: “Piazza straordinaria, pubblico incredibile. È motivo d’orgoglio l’interesse della Roma, ma navighiamo a vista. È difficile prevedere cosa accadrà in futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti.” L’intervista completa con l’allenatore dell’Atalanta, candidato principale per la panchina giallorossa nella prossima stagione, sarà trasmessa su RaiSport nelle prossime ore.