AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 13:25 – GINTER O SENESI PER LA DIFESA – Mourinho vuole tornare alla difesa a quattro e Tiago Pinto ha messo nel mirino due difensori dai piedi buoni: Marcos Senesi (24) e Matthias Ginter (28). Il primo va in scadenza nel 2023 e il Feyenoord chiede poco meno di 10 milioni. Il secondo invece secondo si libererà a zero dal Borussia Mönchengladbach e c’è da superare la concorrenza dell’Inter. (Gazzetta.it)

Ore 10:30 – PRIMO GOL DI TOTTI JR IN UNDER 17 – Cristian Totti ha realizzato ieri il suo primo gol con la maglia della Roma U17. Il figlio del Capitano giallorosso è subentrato all’83 minuto nella gara giocata contro la Reggina realizzando la rete del 6 a 0 con un sinistro sotto il sette. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – FELIX IN VETRINA, POSSIBILE PLUSAVALENZA ROMA – Felix viene seguito da Sassuolo ed Atalanta. La Roma riflette sulla possibile plusvalenza (è stato pagato appena 300 mila euro), ma prima di lasciarlo andare Mourinho vuole valutare i progressi e sarà lui stesso a decidere il suo futuro. Al momento la valutazione è di circa 5 milioni di euro. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – VERETOUT, POSSIBILE MULTA – Jordan Veretout effettuerà oggi un nuovo tampone dopo il caos scatenato dalla festa di compleanno della moglie, incinta e positiva al Covid. Il fatto non è piaciuto molto dalle parti di Trigoria, e il calciatore potrebbe anche essere multato. (Leggo)

Ore 8:30 – ZANIOLO, PELLEGRINI E CRISTANTE CONTRO LA TURCHIA – Per l’inutile partita di mercoledì contro la Turchia, il ct Mancini sembra intenzionato a fare giocare titolari Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. (Corriere dello Sport)

Ore 7:50 – IL CT DEL GHANA: “FELIX E’ UN DIAMANTE” – Il commissario tecnico del Ghana ha speso parole dolci per Felix, dopo il suo esordio con la nazionale maggiore: “Ha fatto molto bene. A soli 18 anni è già un diamante“. (Gazzetta dello Sport)

