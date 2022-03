“ON AIR!” – FALLICA: “Occhio alle penalizzazioni, facciamo più punti possibili”, DI GIOVAMBATTISTA: “Svilar? Mi dicono sia un prodigio”, CATALANI: “Una grande squadra tiene Cristante e Veretout per la panchina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “La partita col Vitesse era la preparazione ai quarti di finale di Conference League, con un occhio però sempre aperto al campionato: alcune vicissitudini extra calcistiche che stiamo vedendo ci porta a pensare che è sempre importante fare più punti possibili, e poi chissà che qualcuno possa avere qualche problemino di punti di penalizzazione attraverso la giustizia sportiva… Questo mese metterà a nudo il valore di una squadra che sembra in ascesa, ma che deve restare in alto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io non credo a niente di quello che scrivono i giornali sul mercato della Roma. Comunque Mourinho avrebbe chiesto degli esterni offensivi: Guedes, Kostic e Mavididi…ma sono bravi questi? Kostic lo voleva la Lazio… Per fare meglio di prima Guedes va più che bene. Noi per sapere se sono verosimili queste storie bisogna vedere quanto questi giocatori costano e quanto prendono… Ora però l’importante è finire bene il campionato e vincere questa benedetta, o maledetta, Conference League. Ai tempi di Pallotta contro Salernitana e Bodo ci sarebbero stati 10 mila spettatori, ora invece è tutta un’altra storia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma con i circa 40 milioni che potrebbe ricavare dalle cessioni di Cristante e Veretout ci deve comprare uno stra-titolare a centrocampo, e un’ottima riserva. Io mi aspetto una rivoluzione in estate. Ora devi lavorare più sulla qualità: se levi Cristante e Veretout, che sono stati dei titolari, devi mettere due titolari… Sarà di sicuro un mercato divertente. La qualità dei nomi che leggiamo è buona: Paredes, Sanches, Xhaka, Guedes…è una qualità importante. Non è il prestito di Maitland-Niles, che è un giocatore che non fa impazzire. Ma se vendi Veretout e Cristante, e mi prendi Xhaka, o ancora di più Paredes, e Sanches, la Roma si sarebbe rinforzata…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se cominciano ad andare via Cristante e Veretout, se andrà via un difensore centrale, se va via Shomurodov, quella del prossimo anno sarà una Roma profondamente diversa. Ipotizziamo la conferma di Oliveira e il rinnovo di Mkhitaryan, allora ti serve un regista e poi altri due centrocampisti. Se vanno via Perez e Shomurodov, ti serviranno anche due rinforzi in attacco. Speriamo che il lavoro lo stiano già impostando, e che la Roma concluda il campionato in una posizione dignitosa…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Ci sono giocatori su cui la Roma e Mourinho possono cambiare idea in base a come finirà la stagione. Vincere la Conference potrebbe cambiare le carte in tavola e alcuni giocatori rimarrebbero. Mandare via Cristante e Veretout? Una grande squadra due giocatori così li tiene per fare la panchina. I giocatori che sento non mi cambiano la storia della Roma, leggo di Musonda che negli ultimi due anni non ha giocato una partita. Oltre all’undici titolari, è molto importante la panchina specie ora che ci sono cinque sostituzioni. La Roma, a parte quei 3-4 giocatori intoccabili, è completamente modificabile. Io ad esempio Mancini lo darei via domani mattina, per me non è un giocatore che può stare in una squadra importante. Cedere Cristante invece mi sembra una stupidaggine: è un 12esimo che vorrebbero tutte le squadre al mondo, è un calciatore duttile e serio, e nella rosa di una squadra importante ci sta benissimo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io dico che uno come Cristante non si vende mai. Ma se Mourinho decidesse che è giusto vendere Cristante, io mi fido di lui. Perchè il derby ha legittimato Mou anche di fronte ai Friedkin per chiedere le trasformazioni che vuole. Se lui vuole due giocatori che non conosco, e manda via due giocatori che conosco, io sto con Mourinho. A parte che nella sua carriera ha dimostrato di essere 300 volte più bravo di me, ma poi con quella partita mi ha fatto capire quello che può essere la Roma più avanti. Il derby è servito a convincere noi scettici che Mourinho è degno di fiducia, ma anche che i giocatori della Roma non sono una massa di pippe al sugo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha preso questo Svilar. Mi dicono che sia un prodigio. Si è fermato un po’ per la questione del papà, si era creato delle inimicizie… Ma che sia un ragazzo prodigio, che a 14 anni giocava nell’under 19 dell’Anderlecht. Tecnicamente mi dicono che sia un fenomeno, fortissimo. La Roma prende un portiere che farà concorrenza a Rui Patricio. Ora vedremo se arriverà altro. La Roma vuole cambiare il centrocampo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma prende Svilar, Guedes…tutti portoghesi…Mah, mah… Svilar sarà sicuramente un fenomeno, ma anche Carnesecchi lo è, eppure la Lazio non vuole spendere 10 milioni…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il mercato della Roma lo stanno impostando sulle idee di Mourinho: Guedes, Kostic…Mou vuole tornare al tipo di calcio che ha provato a fare all’inizio della stagione, e che non è riuscito a fare passando alla difesa a tre. In questa ottica sono molto importanti gli esterni d’attacco, e stanno lavorando su questi. Il mercato della Roma dipenderà molto anche dalle scelte che verranno fatte su calciatori importanti, a cominciare da Zaniolo: cosa fa, rinnova e resta, oppure andrà via? Devi partire da un’idea di calcio e poi in base a quella prendere i giocatori. Si partirà di sicuro dal regista, e poi dagli esterni d’attacco. Si parla molto di Kostic, che la Lazio l’anno scorso ha trattato fino all’ultimo giorno di mercato: è un giocatore che salta l’uomo, che fa tanti assist, è un calciatore che piace molto a chi gioca con quel modulo, ed è una possibilità per la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha vinto il derby nel momento peggiore. Non so quanto la Lazio ci abbia messo del suo, si è molto ridimensionata in quella partita. Il recupero di Spinazzola sarà fondamentale non solo per la Roma, ma anche per la nazionale…”

