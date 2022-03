Bove il predestinato. Mou lo tiene in caldo per il prossimo anno e Nicolato lo esalta: “Avrà soddisfazioni”

AS ROMA NEWS – Probabilmente questa sarà una stagione in cui continuerà ad annusare soltanto l’odore del terreno di gioco, ma dalla prossima Edoardo Bove si ritaglierà uno spazio più importante dentro la Roma.

Il giovane centrocampista giallorosso sta completando il suo periodo di apprendistato sotto la sapiente guida di Josè Mourinho, che lo sta centellinando con saggezza. Nonostante il ragazzo sia stato subito protagonista in una delle poche apparizioni con la prima squadra, Bove assapora il campo solo per pochi minuti.

Ma l’ex promessa della Primavera giallorossa sarà uno dei giocatori su cui lo Special One ha intenzione di puntare con più assiduità dalla prossima stagione. A centrocampo il numero dei giocatori in rosa sarà drasticamente ridotto: in partenza Cristante, Veretout e Diawara. Molto difficile pensare poi a un ritorno di Villar.

La Roma ha intenzione di rifarsi il look in mediana, a partire dall’acquisto di un grande regista. Ma ha intenzione anche di puntare forte sui migliori prodotti del vivaio, tra cui appunto Edoardo Bove. Che sarà dunque uno dei primi ricambi in mediana e avrà maggior spazio rispetto a quanto avuto quest’anno.

L’idea è quella di non spendere cifre importanti per giocatori di medio livello a cui dover elargire stipendi onerosi come accaduto in passato. Molto meglio risparmiare quei soldi attingendo dal vivaio, e investire il denaro su pochi ma mirati rinforzi di livello. E’ questo il ragionamento fatto a Trigoria in vista del nuovo corso targato Mourinho.

Nella Roma sono convinti che alcuni di questi ragazzi siano ormai pronti per il grande salto. Su Zalewski Mourinho ha già cominciato a scommettere, ma Bove è l’altro predestinato. Ne sembra certo anche Paolo Nicolato, ct dell’Under 21 azzurra, che in questi giorni ha avuto modo di conoscerlo da vicino per la prima volta.

“Il suo inserimento nel gruppo è stato ottimo – le parole del selezionatore dell’Italia sull’esordio di Bove nell’U21 – . Il ragazzo mi è piaciuto molto, credo che su di lui potremo contare. Ha l’atteggiamento giusto, qualità, intelligenza e conosce il calcio. Spero di non sbagliarmi dicendo che avrà le sue soddisfazioni sia con il club che in nazionale”. E’ quello che sperano anche alla Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini