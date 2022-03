La Roma annuncia: “Un calciatore positivo al Covid-19 dopo il tampone molecolare” (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un giocatore della Roma è risultato positivo al Covid19 dopo aver eseguito un tampone molecolare.

Lo rende noto il club giallorosso con un comunicato ufficiale che riportiamo integralmente di seguito. Come di consueto, per motivi di privacy, non viene fatto il nome del calciatore positivo.

“L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19.

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”.