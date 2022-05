AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 9 maggio 2022:

Ore 14:10 – FEYENOORD: “MERITAVAMO UN ALTRO PALCOSCENICO” – “La società è delusa dal limitato numero di biglietti a disposizione di entrambe le tifoserie per questa storica partita. A nostro avviso, un grande evento come Roma-Feyenoord, la prima finale di Europa Conference League, avrebbe meritato un palcoscenico più grande con decine di migliaia di spettatori di entrambi i club“. Lo scrive il Feyenoord nella nota ufficiale con la quale comunica l’assegnazione dei tagliandi per la gara contro i giallorossi.

Ore 12:55 – FEYENOORD IN RITIRO DAL 18 MAGGIO IN PORTOGALLO – Il Feyenoord una volta concluso il campionato (l’ultima giornata è in programma il prossimo weekend), si trasferirà dal 18 in Portogallo, a Lagos, per preparare la finale di Conference League contro la Roma. La decisione presa da Arne Slot, sarebbe arrivata dopo la telefonata con l’ex tecnico Giovanni van Bronckhorst, che nel 2018, prima della finale poi vinta contro l’AZ, aveva avuto un’idea simile. (Voetbal International)

Ore 9:55 – BIGLIETTI PER TIRANA, DOMANI L’ULTIMA CHANCE – La Uefa martedì metterà in vendita sul suo portale i 10 mila biglietti rimasti, ultima speranza per i tantissimi romanisti che cercando il prezioso tagliando. Ci si deve registrare sul sito e poi, da martedì alle 12 sperare di essere selezionati tra i tifosi di tutto il mondo. Un’impresa.

Ore 9:00 – GIALLO SULLE FRASI DI GUARDIOLA E LA ROMA – Guardiola ieri ci ha tenuto a smentire tramite il suo staff, sostenendo di non aver mai detto la frase “la Roma ha speso tanti soldi, ma non è in Champions”. Ma c’è un video in cui si sente chiaramente il riferimento ai giallorossi da parte dell’allenatore del Manchester City. Insomma, è un piccolo giallo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – IL TURCO KOKCU NEL MIRINO DI PINTO – Tiago Pinto vuole Orkun Kökçü del Feyenoord, prossimo avversario della Roma nella finale di Conference, per la mediana del prossimo anno. A fargli spazio sarà Veretout…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – TURN-OVER PER MOU, 4 CAMBI PER LA VIOLA – Mourinho opta per un turn-over leggero in vista della Fiorentina: questa sera spazio a Kumbulla, uno tra Vina ed El Shaarawy, Veretout e Felix. A riposo Ibanez, Sergio Oliveira e Zaniolo, mentre Abraham partirà ancora titolare.

