FIORENTINA-ROMA: 2-0 (5′ Gonzalez, 11′ Bonaventura). Giallorossi scarichi, Guida e la viola li castigano. L’Europa si complica

AS ROMA NEWS – Terzultima giornata di campionato per la Roma, che questa sera al Franchi fa visita alla Fiorentina in un match che ha il sapore di uno “spareggio” per l’Europa League.

Per i viola, che distano tre punti dai giallorossi, è l’ultima occasione per tornare in corsa nella volata per quinto e sesto posto. La squadra di Italiano dunque è molto motivata e giocherà questa sfida col coltello tra i denti.

La Roma arriva a questo duello importantissimo con le fatiche della Conference sulle gambe e col rischio appagamento dopo la finale raggiunta giovedì scorso. Sarà dura stasera.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita: la Roma perde due a zero sul campo della Fiorentina. I giallorossi vedono iniziare la partita in salita: un rigore a dir poco generoso assegnato da Guida dopo essere stato richiamato al VAR da Banti, indirizza la gara. La Roma poi incassa anche il 2 a 0 di Bonaventura, e non ha la forza mentale e fisica per riprendere la partita. Ora la corsa europea si complica parecchio.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′- DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola e Shomurodov, fuori Karsdorp e Abraham.

83′ – Abraham serve Zaniolo che in area, tutto decentrato sulla destra, calcia in diagonale ma la conclusione è debole e blocca Terracciano.

76′ – DOPPIO CAMBIO FIORENTINA: dentro Maleh e Piatek, fuori Bonaventura e Cabral.

75′ – CAMBIO ROMA: dentro Perez, fuori Pellegrini.

70′ – L’ingresso di El Shaarawy ha dato più spinta alla squadra, ma manca la lucidità negli ultimi metri.

66′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Zalewski.

64′ – Veretout ha spazio e prova la conclusione dalla distanza, tiro strozzato, palla fuori.

57′ – Amrabat calcia dal limite, conclusione centrale, Rui Patricio manda in angolo!

55′ – OCCASIONE ROMA! Gran cross di Zalewski per Abraham che di testa stacca bene e manda la palla fuori di un soffio!

52′ – Contatto in area tra Gonzalez e Cristante, stavolta il VAR non interviene.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Zaniolo, a fargli spazio sarà Sergio Oliveira.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce un bruttissimo primo tempo, macchiato pesantemente da una decisione di Guida, richiamato dal VAR, che ha dato un indirizzo netto al match dopo pochi secondi di gioco. La Roma ha incassato il colpo, e ha permesso a Bonaventura di colpire ancora i giallorossi con tutta la libertà di questo mondo. La stanchezza psico-fisica dei ragazzi di Mourinho si è fatta sentire, ma la decisione di Guida è stata pesantissima ai fini dello svolgimento del match.

45′ – Tre minuti di recupero.

37′ – Milenkovic prova la conclusione potente dalla distanza, conclusione rasoterra, blocca Rui Patricio.

28′ – Ammonito Bonaventura per un intervento in ritardo su Ibanez.

25′ – Ammonito, manco a dirlo, Mancini: era diffidato, salterà Roma-Venezia.

24′ – GOL ANNULLATO A BONAVENTURA: fuorigioco di Biraghi, la Roma stavolta si salva.

20′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Pellegrini ben calciata, Terracciano manda in angolo!

19′ – Ammonito Amrabat che stende Veretout.

11′ – RADDOPPIO FIORENTINA: Bonaventura avanza liberissimo, Ibanez e Zalewski non lo chiudono e lui può calciare tranquillamente in porta trovando l’angolino.

5′ – GOL DI GONZALEZ. Segna su rigore l’attaccante viola, spiazzato Rui Patricio. Ma il rigore assegnato è veramente generoso e rischia di incidere pesantemente sul corso del match.

3′ – Guida richiamato al VAR, l’arbitro assegna un rigore assurdo per un tocco dubbio al limite di Karsdorp!

3′ – Subito il VAR in scena: possibile rigore per un intervento di Karsdorp su Gonzalez.

0′ – Fischio di Guida, comincia Fiorentina-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL FRANCHI

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; González, Cabral, Ikoné.

Ore 19:50 – La Roma annuncia con un tweet il proprio schieramento: Mou non fa turn-over, e rinforza il centrocampo inserendo Veretout con Zaniolo che parte dalla panchina.

🟡📋🔴 Here is how we start tonight’s game in Florence – as @JordanVeretout faces his former side!

#ASRoma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/oo5Z03SDbJ — AS Roma English (@ASRomaEN) May 9, 2022

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Abraham.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. A Firenze il cielo è poco nuvoloso, il terreno di gioco del Franchi appare in buone condizioni. Tra pochissimo le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi rebus da sciogliere nell’undici giallorosso.

FIORENTINA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All.: Italiano.

A disp.: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Torreira, Maleh, Callejon, Saponara, Piatek, Munteanu, Kokorin.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Abraham. All.: Mourinho.

A disp: Fuzato, Spinazzola, Kumbulla, Maitland-Niles, Vina, El Shaarawy, Diawara, Bove, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Guardalinee: Vecchi e Rocca.

Quarto uomo: Sacchi.

Var: Banti.

Avar: Santoro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini