ITALIANO: “Ottima prestazione, ci tenevamo tantissimo. Abbiamo fatto un grande campionato, non possiamo rovinarlo ora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Franchi contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei viola ai microfoni dei giornalisti:

La partita di questa sera cambia gli scenari? Quanto servivano questi 3 punti?

“Servivano perché inaspettatamente eravamo caduti e non eravamo noi stessi. Già a Milano abbiamo fatto prestazione di livello senza punti. Oggi abbiamo dato continuità, ci tenevamo e perché abbiamo fatto un grande campionato e non possiamo rovinarlo nelle ultime battute. Se i ragazzi arrivano così concentrati e vogliosi per gli altri in casa nostra è difficile. Ci tenevano tantissimo, sono felice perché la prestazione è davvero ottima”.

Come mai la Fiorentina non riesce a stare nella zona medio-alta?

“È il primo anno, è un progetto nuovo, è un nuovo percorso e gli alti e bassi di quest’anno sono normali. Ci vogliono anni, partite, serve l’esperienza necessaria. Mi viene in mente come esempio l’Atalanta. È un percorso il nostro e si sono buttate le basi. Si deve essere bravi per cercare di migliorare tutto”.

Mi fa piacere che ha rivitalizzato Amrabat, come ha fatto? (parole del presidente del Verona Setti, ndr)

“La ringrazio presidente, sa la stima che ho per lei e complimenti per i risultati. Amrabat è un ragazzo che purtroppo per la sana competizione ha dovuto masticare amaro, si è fatto sempre trovare pronto e sta avendo ora continuità. Se prende ritmo e minuti può diventare devastante. Sa giocare, sono contento perché ha avuto un periodo non bello e sta tornando. Il valore si sapeva e bastava tirargli fuori il fuoco che aveva dentro”.