FIORENTINA-ROMA 2-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde malamente lo scontro diretto per l’Europa, battuta due a zero dalla Fiorentina. Squadra scarica mentalmente e fisicamente, si salvano solo Smalling e Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Franchi e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Fa quello che può, ma non ha responsabilità sui gol viola.

Mancini 4,5 – Quando un giocatore è modesto, cerca di mascherare le sue lacune con continui interventi fallosi. Anche oggi rimedia il giallo, chissà se riuscirà a farsi ammonire anche sabato prossimo da squalificato.

Smalling 6,5 – Senza di lui la partita sarebbe finita con un passivo superiore. Serve assolutamente mettergli accanto gente del suo stesso livello.

Ibanez 4,5 – Ikonè lo mette in costante affanno. Non aiuta Zalewski in occasione del gol di Bonaventura.

Karsdorp 4,5 – Spinge poco e male. In difficoltà costante quando deve difendere. In preoccupante calo fisico. Dal 90′ Spinazzola sv – Il suo rientro in campo è l’unica nota lieta della serata. Bentornato Leo!

Veretout 5 – Conferma quanto di pessimo fatto in questa seconda metà di stagione. Non sa cosa fare in campo, giocatore inutile in queste condizioni.

Cristante 4,5 – Non riesce a dare spunti alla squadra con una regia monotona, lenta e senza squilli.

Sergio Oliveira 5 – Mediano al rallentatore, non riesce mai a dare qualcosa di importante alla manovra della squadra. Dal 46′ Zaniolo 5,5 – Il suo ingresso in campo non dà la scossa che ci si aspettava.

Zalewski 5 – Partenza disastrosa di match: non contrasta Bonaventura permettendogli di calciare indisturbato fin dentro l’area di rigore. Nella seconda metà di primo tempo cerca di dare smalto alla sua azione, ma la frittata ormai era fatta. Nella ripresa pennella un bel cross per la testa di Abraham. Dal 66′ El Shaarawy 6 – Bell’ingresso in campo, peccato che da solo non possa cambiare l’inerzia di un match già segnato.

Pellegrini 5,5 – Dai suoi piazzati nascono gli unici pericoli creati dai giallorossi. Molto stanco e poco lucido, nella ripresa viene mandato in panchina. Dal 76′ Carles Perez sv.

Abraham 6 – L’unico a battersi a tutto campo. I suoi compagni lo servono sempre allo stesso modo, con prevedibili palloni lunghi. E allora cerca di andarsi a prendere palla fin sulla propria trequarti. Sfiora il gol all’unico pallone giocabile che gli arriva in area. Dal 90′ Shomurodov sv.

JOSE’ MOURINHO 6 – Lui manda in campo la Roma migliore per cercare di dare un segnale alla squadra: non bisogna mollare nulla. Ma i giocatori non lo seguono, molto scarichi sia mentalmente che fisicamente. La decisione di Guida e Banti di assegnare un rigore a dir poco dubbio dopo una manciata di secondi pesa però come un macigno sulla partita. Assurda la chiamata del VAR, incomprensibile la decisione dell’arbitro di cambiare decisione e assegnare il penalty.

Giallorossi.net – A. Fiorini