MOURINHO: “Banti deve darci spiegazioni, è veramente troppo quello che succede alla Roma. La Fiorentina ha meritato di vincere”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Fiorentina-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

L’avevamo vista preoccupata nel prepartita. La Fiorentina aveva un’altra gamba?

“La spiegazione l’aspettiamo noi da tante partite, e non ne abbiamo. Oggi c’è una doppia spiegazione: noi dopo la partita di giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali. Lo sapevamo. Però la spiegazione la vorrei sentire dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da qua. Quello è un tocco, non è un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non era VAR e Banti interviene. Al di là di questo rigore, la Fiorentina è stata più forte e ha meritato di vincere. Ma non parliamo dei tre punti di oggi, ma di Bologna, Venezia, e tanti episodi che non ci sono spiegazioni, Banti dov’è? Perché ha chiamato Guida, che stava a dieci metri e aveva visto che non era rigore? Sì, abbiamo una finale che assorbe le emozioni e le energie, non è facile a Roma dimenticarlo, però abbiamo un campionato da giocare. E’ veramente troppo quello che succede a questa squadra”.

Domanda di Verdone: “Grazie sempre a Josè. Lui ha saputo portare tanta gente di nuovo all’Olimpico, e gli dobbiamo tanto. Per me è l’allenatore ideale, e l’anno prossimo farà meglio. Come mai la squadra è partita così intimorita stasera? Zalewski non è sembrato il solito…”

“E’ molto semplice. Zalewski dodici mesi fa sarebbe stato nella panchina della Primavera, ora ha giocato semifinali europee. La differenza sta nelle 14 partite moltiplicate per novanta minuti che abbiamo fatto più della Fiorentina, che si è preparata a giocare ogni volta una partita a settimana. Questa è la differenza. La ringrazio per le sue parole iniziali, sappiamo di avere il rispetto dei romanisti, ma vogliamo il rispetto dei Banti di questa vita che ci hanno tolto tanti punti…”

Mourinho saluta e lascia il collegamento con DAZN.