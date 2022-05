Fiorentina-Roma, la moviola di DAZN sul rigore di Karsdorp: “Fallo inesistente, strana la chiamata del VAR”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua a far discutere il fallo da rigore assegnato alla Fiorentina per un contatto tra Gonzalez e Karsdorp al limite dell’area dopo pochi secondi di gioco.

Su DAZN, a fine partita, è l’ex arbitro Marelli a svolgere la consueta moviola del match. Questo il suo giudizio sull’episodio incriminato:

“Il contatto è minimo, Guida lascia correre perché concede la norma del vantaggio. Poi c’è la strana chiamata del VAR per questo contatto che è minimo e che non è da rigore e tanto meno da on field review.

Il rigore è inesistente. Questa chiamata l’ha messo in grande difficoltà perché vede il contatto leggero ma non può far altro che fischiare il calcio di rigore“.