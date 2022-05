Riecco Spinazzola: “E’ arrivato il momento che sognavo. Ora voglio dare il mio contributo alla squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il ritorno in campo di Spinazzola è senza dubbio la nota lieta della partita persa dalla Roma sul campo della Fiorentina: “Non vedevo l’ora, per me è importante giocare ogni minuto di queste poche partite che mancano”, le parole del terzino al termine della gara.

“Finalmente è arrivato il momento che sognavo da questi 10 mesi, sono stato felice. La felicità più grande è stata tornare in gruppo, mi sono sentito di nuovo calciatore. Posso diventare più forte e me lo auguro”.

Ora Spinazzola sa che nelle prossime due partite che restano prima della fine del campionato può avere sempre più spazio e dare un aiuto importante alla Roma. E la testa va alla finale di Tirana, un altro sogno che si realizza.

“Speravo di arrivare in finale per la Roma, per i tifosi e per me. Solo sperare di giocare quella finale è importante, mi fa sentire di nuovo me stesso, voglio dare un contributo per la squadra. Dobbiamo finire bene in campionato”. Bentornato Leo.