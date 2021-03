AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 2 marzo 2021:

Ore 14:30 – Mister Fonseca ha appena parlato in conferenza stampa: “Domani giocheranno Pau Lopez e Kumbulla, Smalling sarà convocato. Qui non c’è spazio per la depressione, i miei ragazzi sono pronti a lottare“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FONSECA

Ore 12:30 – Villar parla a Movistar e rivela sul suo trasferimento in giallorosso: “Il mio agente mi ha chiamato dicendomi che mi voleva la Roma, anche se il sabato avevo una partita da giocare. Anche il Valencia mi ha prospettato la possibilità di tornare lì, ma la Roma ha spinto più forte e io vado dove mi vogliono di più…”

Ore 10:30 – Alexandre Lacazette non ha convinto l’Arsenal, e a fine stagione può lasciare i Gunners. L’attaccante è in scadenza di contratto nel 2022 e il costo del cartellino di abbasserà inevitabilmente. Roma, Atletico Madrid e Monaco sono sul giocatore. (football.london)

Ore 10:0 – I Friedkin sono delusi dal rendimento della Roma di Fonseca e sembrano sempre più convinti di cambiare a fine stagione a prescindere dal piazzamento finale: Allegri e Sarri i due candidati in corsa. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – Nonostante Eurnova abbia fatto causa alla Roma per l’addio allo stadio a Tor di Valle, che si prospetta da centinaia di milioni, il club giallorosso ha intenzione di non tornare indietro e di difendersi in ogni sede. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Domani sera la Roma sarà di scena a Firenze. Fonseca prepara qualche cambio: in porta torna Mirante, in difesa Kumbulla, a centrocampo Diawara, in attacco El Shaarawy. (Gazzetta dello Sport)

