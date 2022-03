AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 29 marzo 2022:

Ore 14:00 – ULTIKME DA TRIGORIA: OK MANCINI – La Roma ha ripreso ad allenarsi in vista del ritorno del campionato nel prossimo weekend. In attesa del rientro dei Nazionali, oggi intanto Mourinho ha potuto contare nuovamente su Gianluca Mancini che nella gara dell’Italia contro la Macedonia aveva accusato un problema muscolare che sembra aver già smaltito.

Ore 12:30 – CIAMPANI NUOVO RESPONSABILE SVILUPPO AS ROMA – Matteo Ciampani è il nuovo responsabile dello sviluppo dell’azienda. Si occuperà principalmente dell’avvio delle partnership tra la Roma e un asset di marketing esterno. Ha lavorato in passato per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e l’Everton Football Club.

Ore 10:30 – DALLA FRANCIA: LA ROMA NON MOLLA KAMARA – Tiago Pinto è ancora interessato a Boubacar Kamara, centrocampista centrale del Marsiglia che dovrebbe lasciare il club francese a parametro zero. Sul giovane calciatore c’è anche l’Inter, oltre a Bayern Monaco e Manchester United. (futbolfrances.com)

Ore 10:05 – VERETOUT, IL RETROSCENA: RICHIESTA “FOLLE” ALLA ROMA – Stando a quanto rivela Calciomercato.com, lo scorso anno Veretout avrebbe fatto saltare l’accordo con la Roma per il rinnovo di contratto a 4 milioni di euro arrivando a chiedere ben 6 milioni, facendo infuriare Pinto. Intanto il giocatore ora è in causa con il suo ex agente Giuffredi e rischia di dover sborsare 3 milioni di risarcimento. (Calciomercato.com)

Ore 8:50 – DERBY DI MERCATO PER CASALE DEL VERONA – La Roma sta seguendo Nicolò Casale del Verona, difensore di 24 anni finito però anche nella lista di Sarri per la Lazio. Si preannuncia un derby di mercato…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – CALAFIORI E FELIX I GIOVANI “SACRIFICABILI” – Cosa vuole fare la Roma dei suoi tanti giovani talenti? Secondo la Gazzetta dello Sport, alcuni di questi resteranno a Trigoria, altri potrebbero essere ceduti in prestito, e altri finire sul mercato in nome delle plusvalenze. In bilico Calafiori, chiuso dall’esplosione di Zalewski a sinistra, e Felix, con la Roma già a caccia di un rinforzo per l’attacco. I prossimi giovani in rampa di lancio dentro la Roma sono Faticanti e Keramitsis.

Ore 8:00 – ABRAHAM, SIRENE DALL’INGHILTERRA MA PER LA ROMA NON SI TOCCA – I top club inglesi cominciano a seguire con interesse Tammy Abraham, ma per Mourinho è incedibile. Il Chelsea vanta un diritto di riacquisto nel 2023 per 80 milioni (previo l’ok del calciatore), ma viste le attuali vicissitudini del suo proprietario Abrahamovic l’ipotesi appare remota. Qualora in estate arrivasse un’offerta di un altro club, la Roma potrebbe decidere autonomamente come comportarsi. L’unico obbligo, qualora dovessero ritenere l’eventuale proposta adeguata, è comunicarla al Chelsea che avrebbe la possibilità di pareggiarla. (Il Messaggero)

Ore 7:40 – ZANIOLO E CRISTANTE TITOLARI CONTRO LA TURCHIA – Cristante e Zaniolo dovrebbero giocare titolari con la maglia dell’Italia nel match contro la Turchia. Pellegrini invece dovrebbe partire dalla panchina, ma un suo impiego a partita in corso è quasi certo. (Corriere della Sera)

Ore 7:10 – SPINAZZOLA, CONVOCAZIONE SEMPRE PIU’ VICINA – Giovedì prossimo Leonardo Spinazzola volerà in Finlandia per l’ultima visita dal prof. Leimpanen. Il terzino avrà il via libera per tornare in gruppo, e Mourinho potrebbe inserirlo nella lista dei convocati molto presto. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!