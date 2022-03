Mou riparte dal suo “settebello”: nella lista degli intoccabili non c’è Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel settebello di Mourinho, quella sorta di “short list” di calciatori intoccabili da cui ripartire per la prossima stagione, quella del definitivo salto di qualità, ci sarebbe un escluso eccellente.

Questo è quello che racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), che rivela come siano sette i giocatori che Mou non vuole assolutamente perdere per la prossima stagione: il portiere Rui Patricio, Smalling in difesa, Pellegrini, Oliveira e Mkhitaryan a centrocampo, e Abraham in attacco.

A questa lista va aggiunto anche Leonardo Spinazzola: la speranza è che il terzino possa essere il grande acquisto in più per la Roma del prossimo anno. Nell’elenco degli intoccabili, dunque, non figurerebbe Zaniolo, apparso in grande difficoltà nelle sue ultime apparizioni.

Il giovane calciatore giallorosso non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma e ha la Juventus alla porta che continua a bussare insistentemente. Sia il ragazzo che il club capitolino devono ancora decidere cosa fare del suo futuro, ma al momento Zaniolo non sembra essere un punto fermo della squadra che ha in testa Mou per il prossimo anno.

Fonte: Gazzetta dello Sport