AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di martedì 5 aprile aprile 2022:

Ore 13:40 – GIUDICE SPORTIVO: SQUALIFICATO PELLEGRINI – Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Lorenzo Pellegrini, che dunque salterà Roma-Salernitana. Per i campani invece non ci saranno Fazio e Bonazzoli, entrambi puniti con un turno di stop.

Ore 13:20 – FLORENZI, LESIONE AL MENISCO: STAGIONE FINITA – Nella sfida di ieri sera contro il Bologna, terminata 0-0, il Milan molto probabilmente ha perso per il finale di stagione Alessandro Florenzi. L’esterno di proprietà della Roma, in prestito con diritto di riscatto ai rossoneri, ha infatti riportato una lesione al menisco interno. Verrà operato domani a Villa Stuart dal prof. Mariani.

Ore 12:30 – RYAN NORYS NUOVO CRO AS ROMA – Il nome di Ryan Norys come nuovo CRO, il responsabile dei ricavi, era già circolato da tempo. Arriva oggi l’ufficialità della nuova carica, con l’accoglienza del Ceo Berardi che dice: “Punterà a massimizzare le possibilità esistenti ed esplorare nuovi flussi di reddito“. Le prime parole di Norys: “Pochi club al mondo hanno questo potenziale. Friedkin hanno subito chiarito la portata delle loro ambizioni”.

Ore 10:15 – BODO/GLIMT-ROMA, ARBITRA GUZUBUYUK – L’Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare d’andata dei quarti di finale di Conference League. Il match tra Bodo/Glimt e Roma di giovedì 7 aprile sarà diretto dall’olandese Serdar Gözübüyük. Gli assistenti saranno van Zuilen e Johan Balder. Il quarto uomo sarà Sander Van Der Eijk.

Ore 10:00 – BODO/GLIMT-ROMA SU TV8 – La partita di giovedì sera di Conference League tra i padroni del Bodo/Glimt e la Roma sarà trasmessa in chiaro su TV8. Lo annuncia l’emittente televisiva.

Ore 9:40 – “CON MOU DISTANZA ENORME TRA PRIMA SQUADRA E ACCADEMIA” – “La distanza tra l’accademia e la prima squadra e l’allenatore, soprattutto sotto Mourinho, era enorme. Era quasi come se non esistessero. Se pensiamo al rapporto che hanno avuto per 26 anni sotto Ferguson per poi non potersi avvicinare nemmeno alla prima squadra“. Lo ha detto Rooney a Sky Sports Uk.

Ore 8:45 – ZANIOLO-ROMA, RAPPORTI AI MINIMI TERMINI – Sarebbe “ai limiti della decenza” il rapporto tra Zaniolo e la Roma, almeno secondo La Repubblica. E la Juventus prepara l’assalto: prestito con obbligo di riscatto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – MKHITARYAN, RINNOVO IN SETTIMANA – Si avvicina il rinnovo di Mkhitaryan: in settimana possibile fumata bianca con un contratto fino al 2023. (Leggo)

