Zaniolo ancora out. La Repubblica: “Rapporto con la Roma ai limiti della decenza”. E la Juve prepara l’assalto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il tema Zaniolo resta centrale sulle pagine dei quotidiani, sia romani che sportivi. Il 22 non si è allenato in gruppo nemmeno ieri e difficilmente riuscirà a recuperare per la partita contro il Bodo/Glimt.

Ancora oggi alcuni quotidiani dipingono Nicolò come un calciatore scontento. La Repubblica (E. Sisti) scrive che il “rapporto con la Roma è al limite della decenza”, e che nessuno dentro Trigoria “fa carte false per tenerlo“.

Per Tuttosport poi il futuro del calciatore giallorosso sembra essere già segnato: “Zaniolo, assist a Vlahovic“, titola a tutta pagine il giornale sportivo torinese. Il club bianconero ha individuato nell’attaccante della Roma il partner ideale per il proprio numero sette.

In estate, quindi, è certo l’assalto della Juve a Zaniolo. Ma la Roma come si comporterà davanti alle avance di Nedved e soci? Molto dipenderà dalle intenzioni del 22 giallorosso.

Secondo la Gazzetta dello Sport invece i bianconeri puntano a un’operazione in stile Locatelli, e cioè un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Pinto comunque non è disposto a fare sconti, e al momento fa sapere di volere 70-80 milioni per il gioiello di Massa.