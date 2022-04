“ON AIR!” – ROSSI: “Speravo di affrontare il Bodo, abbiamo grandi possibilità”, CORSI: “Momento storico di questa stagione”, MAGNI: “Zaniolo alla Juve? Attenzione a non incrinare il rapporto di fiducia coi tifosi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Tra tutte le squadre rimaste, sulla carta il Bodo/Glimt era l’avversaria meno forte delle altre insieme allo Slavia Praga, per questo speravo che la pescassimo. La Roma ha l’occasione di dimostrare che quello è stato solo un incidente di percorso, e che ora la squadra è molto diversa da quella di allora. Loro hanno appena ricominciato a giocare in campionato, e hanno delle risorse che non abbiamo dal punto di vista energetico. Ma sono contento di riaffrontarli, abbiamo delle possibilità importanti di arrivare in semifinale…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Il campo sintetico del Bodo può ancora metterci in difficoltà. Ricordo il mister quando parlò del campo e di come questi terreni di gioco possono dare fastidio ai calciatori abituati ad altri campi. E’ molto importante questa cosa, perché il Bodo ha il vantaggio di essere abituato a quel tipo di terreno di gioco. La Uefa dovrebbe ripensare a certi impianti, a giocare in campi neutri, se certi campi possono causare problemi e infortuni ai calciatori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma deve concentrarsi su giovedì, è la cosa più importante. E’ un momento storico per quest’anno, cambierebbe tanto, se non tutto, il fatto che la Roma può vincere una coppa, piccola, media o grande…come pare a voi. Ma sarebbe un trofeo dopo tanti anni, e sarebbe merito di Mourinho ma anche della squadra. Io non ho mai visto una squadra che giocava contro l’allenatore, la cosa che mi preoccupava invece è che davano il massimo. Dopo mesi e mesi, piano piano, la squadra è diventata molto più concreta. Manca qualità, ma quello speriamo venga colmato con il prossimo mercato. Noi dobbiamo credere solo in Mou. L’unico che può farci credere è lui. Ci sono stati momenti in cui abbiamo vacillato, ma poi alla fine siamo rimasti saldi al suo fianco. Speriamo tutti in Mou e speriamo in Bodo-Roma. La vittoria di questa partita riaprirebbe un fronte che non ci aspettavamo: prima pensavamo “sti cavoli della Conference“, e invece se la Roma fosse l’unica a vincere in Europa sarebbe tanta roba, anche per dare in c*lo ai pallottiani…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io credo che la strategia di fondo della Roma con i giocatori in scadenza nel 2024 sia di arrivare a fine stagione per mettersi seduti intorno a un tavolo. A quel punto si dirà: chi resta, rinnova. Gli altri invece partiranno. Zaniolo? Se la sua cessione ti serve per reinvestire quei soldi sul mercato, i soldi devi incassarli subito e non tra un anno, altrimenti perdi il giocatore senza nemmeno il vantaggio di poter reinvestire…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo? C’è la sensazione di un lento allontanamento. Sta diventando una storia dai tratti grotteschi: la Juve sembra che deve prendersi Zaniolo per forza, e per di più alla Locatelli, cioè un prestito con obbligo di riscatto. Tra un po’ glielo diamo a noleggio a lunga percorrenza, e includiamo anche assicurazione e bollo. La formula su cui si può lavorare al limite può essere quella di Vlahovic: mi dai questi soldi tutti e subito, e allora Zaniolo parte. Non ho capito perchè con la Roma si può lavorare sempre sulle formule… Su questi giocatori qua, secondo me, non si lavora sulle formule. Se lo vuoi, mi dai questi soldi subito, altrimenti il giocatore resta qua… In questo momento bisogna fare di tutto per non incrinare il rapporto di fiducia che s’è creato con i tifosi, perchè se ci sono 60 mila persone con bodo e Salernitana, significa che la gente vuole questa Roma al di là di come va. E’ una prova di amore, ma anche di fiducia. Quindi occhio a fare certe cose, e a farle bene…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo? E’ un rebus a cui è difficile rispondere. Tuttosport insiste così tanto, e so che Iacobelli non spara notizie tanto per farlo, pubblica solo cose che hanno fondamento. Ma tra il volere una cosa e portarla a casa ce ne passa. Se la Roma darà via Zaniolo a una cifra congrua, non mi metto a criticare. Davanti a 50 milioni io mi farei la domanda: faccio il colpo della vita oppure mi mangerò le mani? Se Vlahovic e Chiesa sono stati pagati 70 milioni, a meno di 50 milioni non puoi cederlo. L’ultima parola deve spettare a Mourinho…”

